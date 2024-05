Jürgen Trittin zieht Bilanz „Ich möchte nicht der Lothar Matthäus der Politik werden“

Herr Trittin, freut es oder grämt es Sie, dass viele Deutsche mit Ihrem Namen zuallererst das Dosenpfand verbinden, das Sie als Umweltminister der Jahre 1998 bis 2005 eingeführt haben?

Ich habe das Dosenpfand gar nicht erfunden, es war mein Vorvorgänger Klaus Töpfer, der die Grundlagen dafür gelegt hat. Ich habe das dann umgesetzt nach dem Motto: Gesetz ist Gesetz.

Das ist eine umweltpolitisch eher überschaubare Leistung, aber es ist eine Leistung. Viele Straßenmeister und Förster freuen sich, dass heute an Straßenrändern, auf Parkplätzen und in Wälder weniger Müll herumliegt. Die Einführung des Dosenpfands war aber vor allen Dingen ein Sieg der Demokratie über einen dreisten Industrielobbyismus.

Die Gegner des Dosenpfands hatten eine massive Lobbykampagne mit allen Instrumenten aufgefahren. Ich wurde als Minister deshalb 200-mal verklagt, wenn ich mich recht erinnere. Aber das hat alles nichts genützt. Mein Ministerium und ich haben alle Prozesse gewonnen.

Zur Person © imago stock&people/imago stock&people Jürgen Trittin, 69, ist seit 1980 Mitglied der Grünen und saß für sie unter anderem im niedersächsischen Landtag und war Landesminister für Bundes- und Europaangelegenheiten. Trittin war außerdem lange Führungsfigur des linken Flügels seiner Partei und damit Gegenspieler des Realpolitikers Joschka Fischer. 25 Jahre lang vertrat er den Wahlkreis Göttingen im Bundestag, von 1998 bis 2005 war er Bundesumweltminister der rot-grünen Regierung Schröder. Seine Vorgängerin in diesem Amt, Angela Merkel, hielt am Montagabend in einem Bundestagsgebäude eine Rede auf ihn. Bei der Bundestagswahl 2013 waren Trittin, der in seiner Karriere auch als Partei- und Fraktionschef amtierte, und Katrin Göring-Eckardt gemeinsam Spitzenkandidaten der Grünen. Zum Jahreswechsel hat der Ex-Minister sein Bundestagsmandat aufgegeben. Das Gespräch wurde vor der Veranstaltung mit Merkel geführt.

Was ist denn Ihre eigene Bilanz als Umweltminister?

Ich will das nicht mir persönlich zuschreiben. Was die Grünen in der Regierung zwischen 1998 und 2005 erreicht haben, ist die Energiewende, also den Ausstieg aus der Atomenergie in Kombination mit dem Einstieg in die erneuerbaren Energien.

Heute werden 43 Prozent des Stroms in der Europäischen Union und 60 Prozent des Stroms in Deutschland erneuerbar erzeugt. Das wäre ohne den Atomausstieg und das gleichzeitige Ersetzen dieses Stroms durch erneuerbare Energien nicht möglich gewesen. So wurde eine zentrale Grundlage für die Dekarbonisierung der Welt gelegt.

Zu Ihrer Verabschiedung, die die Grünen-Fraktion organisiert hat, hielt Angela Merkel eine Rede auf Sie. Haben Sie sie darum gebeten?

Unsere Fraktionschefinnen Britta Haßelmann, Katharina Dröge und ich wollten ein Signal setzen, dass Demokratinnen und Demokraten unterschiedlicher Parteien in Deutschland respektvoll miteinander umgehen können. Das ist wichtig in einer Zeit, in der die Demokratie von ihren Gegnern angegriffen wird. Ich habe 16 Jahre Opposition gegen Frau Merkel gemacht, dennoch respektieren wir einander. Frau Merkel redet einem nicht nach dem Mund, hat aber den Witz für eine spannende Rede. Es hat mich sehr gefreut, dass sie zugesagt hat.

Wie war Ihr Verhältnis zur Kanzlerin?

Wir waren oft unterschiedlicher Meinung, etwa bei der Entscheidung über eine Beteiligung Deutschlands am Krieg im Irak. Ich würde Frau Merkel aber auch bescheinigen, dass sie nie zweimal gegen die gleiche Wand gerannt ist.

Ihr Fehler im Umgang mit dem Irak hat sie später dazu gebracht, gemeinsam mit dem SPD-Fraktionsvorsitzenden Frank-Walter Steinmeier und mir als Grünen-Fraktionschef zu vereinbaren, dass wir nicht in Libyen mit intervenieren. Wenn man sich heute die Folgen in der Subsahara anschaut, war das ziemlich klug.

Die Nach-68er-Linke hat lange Zeit geglaubt, dass allein die Beschreibung einer gesellschaftlichen Situation, also die Analyse der Ungerechtigkeit, dazu führen würde, dass sich etwas ändert. Das ist falsch. Grünen-Politiker Jürgen Trittin

Herr Trittin, Sie waren seit Ihrer Schulzeit in Bremen politisch aktiv. Zum Jahreswechsel haben Sie Ihr Bundestagsmandat aufgegeben. Wer hat sich in diesen über 50 Jahren mehr verändert, Sie oder die Republik?

Ich glaube, die Grünen meiner Generation haben diese Republik stark verändert und dabei haben auch wir uns verändert. Wenn man vor 30 Jahren meiner Mutter gesagt hätte, dass wir mal einen Außenminister Guido Westerwelle haben werden, der mit seinem Lebensgefährten Michael Mronz bei offiziellen Empfängen auftritt, hätte sie das nicht verurteilt, denn sie war sehr tolerant.

Doch sie hätte das für unmöglich gehalten. Dass es heute eine Frauenquote selbst bei der CDU gibt, ist ein anderes Beispiel, wie wir Deutschland verändert haben.

Sie haben einen langen Weg zurückgelegt, vom Bürgerschreck aus dem Kommunistischen Bund zum „Elder Statesman“, der Sie heute sind. Hätten Sie sich am Anfang Ihrer politischen Karriere vorstellen können, dass Sie in Ihrer Abschiedsrede im Deutschen Bundestag einmal ein Loblied auf den politischen Kompromiss anstimmen würden, wie Sie das ja im Dezember getan haben?

Ich schätze den Wert von Kompromissen schon lange. Sie sind notwendig, wenn man eigene politische Inhalte durchsetzen will. Die Nach-68er-Linke hat lange Zeit geglaubt, dass allein die Beschreibung einer gesellschaftlichen Situation, also die Analyse der Ungerechtigkeit, dazu führen würde, dass sich etwas ändert. Das ist falsch.

Kurt Schumacher hat gesagt: „Politik beginnt mit der Betrachtung der Wirklichkeit“. Politik beginnt erst nach der Analyse. Und dafür braucht man Mehrheiten. Um Mehrheiten zu gewinnen, muss man sich häufig mit unterschiedlichen und auch gegensätzlichen Interessen auseinandersetzen und am Ende möglicherweise für einen Konsens einen Kompromiss schließen.

Wann haben Sie oder haben die Grünen den Kompromiss schätzen gelernt?

Petra Kelly hatte uns ja als Anti-Parteien-Partei definiert. Dieses Konzept war für uns 1986 vorbei, als wir Grünen in Niedersachsen lernen mussten, dass die Atom-Katastrophe von Tschernobyl nicht dazu führte, dass Deutschland aus der Atomenergie ausstieg. Deshalb entschieden sich die Grünen, in den Parlamenten nicht nur die eigenen Ideen zu propagieren, sondern aktiv Mehrheiten anzustreben, um zu regieren. Wir konnten nicht alle unsere Vorstellungen sofort umsetzen, deshalb mussten wir in der einen oder anderen Frage Kompromisse machen, sei es etwa beim Emissionshandel oder bei den Fristen für den Ausstieg aus der Atomkraft,

Welche Kräfte in der heutigen politischen Landschaft ähneln in ihrer Radikalität dem jungen Jürgen Trittin – womöglich die Klimaaktivisten von Extinction Rebellion oder der Letzten Generation?

Nein, deren exterministische Logik führt am Ende in die Resignation. Wer das Aussterben der Menschheit beschwört, was diese Gruppe ja tut, stellt die Menschen vor die Wahl, entweder zu resignieren oder etwas ganz Verrücktes zu tun. Die Mehrheit der Menschen resigniert in einer solchen Situation.

Die richtige Herangehensweise einer Klimabewegung sehe ich bei Fridays for Future, die sehr bewusst auf Mobilisierung setzen, die Mut machen, ermächtigen und verändern möchten. Auch hier gilt: Die Beschreibung der Katastrophe erschreckt und sensibilisiert. Aber sie führt nicht automatisch zu Lösungen. Das haben wir verschiedentlich lernen müssen.

Im Hinblick auf das Militär sehe ich bei uns keinen großen Bruch. Grünen-Politiker Jürgen Trittin

Sie haben in den 90er Jahren Deutschland als Parteichef der Grünen beklagt, Deutschland sei geprägt von Entsolidarisierung und Militarisierung. Jetzt gehört Ihre Partei zu den Kräften, die am entschiedensten für eine wirksamere Bewaffnung der Ukraine eintreten. Wie verkraftet man dann solche Positionswechsel?

Die Grünen waren eine nuklear-pazifistische Partei, kämpften also seit ihren Anfängen gegen Atomwaffen. Ich bin bis heute relativ skeptisch, ob das Konzept der Androhung mit gegenseitigem Selbstmord, das ja der Kern der nuklearen Abschreckung ist, wirklich Stabilität schafft.

Wir haben während des Kalten Krieges mehrfach schlicht Schwein gehabt haben, dass der Konflikt nicht eskalierte und dass kein Nuklearkrieg ausbrach. Die Unterscheidung ist mir wichtig, weil die Grünen oft als Pazifisten bezeichnet werden. Das waren wir von unserer Herkunft her nicht.

Das müssen Sie uns bitte erläutern …

Die Grünen haben aktiv den Kampf des African National Congress (ANC) gegen das Apartheidregime in Südafrika unterstützt, und dieser Kampf war nicht gewaltfrei. Wir waren immer der Auffassung, dass der Tyrannenmord gerechtfertigt ist. Der Linken-Politiker Gregor Gysi hat Außenministerin Annalena Baerbock im Bundestag einmal vorgeworfen, mit der Politik der Waffenlieferungen an die Ukraine zur Kriegspartei zu werden. Da habe ich ihn gefragt: Wie hat eigentlich Vietnam den unglaublich brutalen Überfall der USA auf dieses Land überstanden?

Realo und Linker: Joschka Fischer (l.) und Jürgen Trittin waren beide Minister in rot-grünen Jahren. © dpa/Andreas Altwein

Ich habe ihm die Antwort gegeben: mit Tapferkeit, mit ganz vielen Opfern, aber eben auch mit den vielen Waffen aus Russland und aus China. Und die Vietnamesen haben den Angriff der USA überstanden, weil die politische Öffentlichkeit der Welt und dann auch in den USA diesen Krieg am Ende für illegitim erklärt hat.

Was ist Ihre Schlussfolgerung?

Im Kern machen wir in unserer Politik gegenüber der Ukraine nichts anderes. Wir sorgen dafür, dass ein Land, das Opfer einer völkerrechtswidrigen, mörderischen Aggression geworden ist, nicht unter die Räder kommt. Und wir versuchen politisch-diplomatisch den Aggressoren so zu isolieren, damit es zu einem Ende der Kampfhandlungen kommt. Um auf Ihre Frage nach dem Positionswechsel der Grünen zurückzukommen: Im Hinblick auf das Militär sehe ich bei uns keinen großen Bruch.

Aber die Grünen standen doch Militär und Bundeswehr viel kritischer gegenüber als die anderen deutschen Parteien …

Wir waren sehr dafür, dass die Bundeswehr umgebaut wird zu einer Armee, die sich darauf spezialisiert, im Rahmen der Vereinten Nationen eingesetzt zu werden. Wie andere Parteien vertrauten wir einer europäischen Friedensordnung, die mit der Schlussakte von Helsinki 1975 etabliert worden war.

Wir konnten uns nicht vorstellen, dass ein Aggressor sie so zerstört, wie Russland das erst 2014 mit der Annexion der Krim und dann 2022 mit dem Angriff auf die ganze Ukraine getan hat. Deshalb hatte Landesverteidigung eine zu geringe Priorität. Aber mit diesem Irrtum waren wir nicht allein.

In Ihrer Abschiedsrede warnten Sie: „Wenn Demokraten nicht zusammenstehen, kommen Antidemokraten an die Macht.“ Im Wahljahr 2024 könnte die AfD laut Umfragen große Gewinne einfahren. Wie groß ist die Gefahr, dass Antidemokraten an die Macht kommen?

Die Gefahr ist gegeben. Aber ich sehe selbst in den gewolltesten Insa-Umfragen immer noch mehr als eine Zwei-Drittel-Mehrheit in der Bevölkerung, die gegen die AfD ist. Die parteiübergreifenden Demokratie-Demonstrationen nach Bekanntwerden der „Remigrationspläne“ der AfD geben mir Hoffnung. Selbst im „schwarzen“ Emsland, etwa in Lingen, sind von 50.000 Einwohnern 12.000 auf die Straße gegangen. Diese Menschen sollten wir ermutigen. Wir Demokraten müssen zusammenkommen, um den Angriff der Antidemokraten auf die Institutionen zu unterbinden.

Sie wollten nach Ihrem Ausscheiden erst einmal auf Reisen gehen und The Clash hören. Bleibt es dabei?

Ich bleibe ein politischer Mensch, aber ich möchte nicht mehr jede tagespolitische Wendung kommentieren. Ich möchte nicht der Lothar Matthäus der Politik werden. Ich werde eine Meinung haben und ab und zu etwas schreiben, aber die operative Politik machen jetzt andere.

Ein weniger bekannter Teil Ihrer Biografie ist, dass Sie ein großer Theaterliebhaber sind: Wenn die Welt ein Theaterstück wäre, welches fiele Ihnen ein?

Das, was die Welt momentan erlebt, ist eine Wiederauflage jener Rosenkriege, die Shakespeare in mehreren Stücken abgearbeitet hat. Damals ging es um die politische Neuordnung der britischen Insel, heute erleben wir die Neuordnung der Welt, in der Demokratien in der Krise sind und China immer weiter aufstrebt. Europa hat die Chance, ein Gegenpol zu China und durchaus auch zu den USA zu sein. Dafür brauchen wir mehr europäische Souveränität.

Sie waren 40 Jahre lang Berufspolitiker, 25 Jahre Bundestagsabgeordneter, sieben Jahre Bundesumweltminister. Gibt es auch ein Theaterstück, welches sinnbildlich für den politischen Betrieb in Deutschland steht?

Wenn es nach Markus Söder ginge, wäre es wohl „Im weißen Rößl“. In Wahrheit ist es eher Elfriede Jelineks „Angabe der Person“.

Also Singspiel oder Aufarbeitung der Nazizeit. Und bei welchem Theaterautor kann man am meisten lernen über Politik?

Es tut mir leid, lieber Bertolt Brecht, lieber Milo Rau: Alles, was man über Politik wissen muss, kann man bei William Shakespeare lernen.