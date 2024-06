Scholz’ Sicherheitsrede im Bundestag Was hinter den fünf zentralen Sätzen des Kanzlers steckt

Donnerstagmorgen, 9.03 Uhr: Der Kanzler tritt vor den Bundestag, redet „zur aktuellen Sicherheitslage“. Die fünf zentralen Sätze seiner Rede – und was hinter ihnen steckt.

1 „Solche Straftäter gehören abgeschoben – auch wenn sie aus Syrien und Afghanistan stammen.“

Nach dem Tod eines jungen Polizisten in Mannheim infolge einer mutmaßlich islamistischen Messer-Attacke am vorigen Freitag und kurz vor der Europawahl an diesem Sonntag will Olaf Scholz (SPD) Handlungswillen demonstrieren. Scholz weiß, dass die Messer-Attacke des 25-jährigen Afghanen zunächst auf den Islamkritiker Michael Stürzenberger und weitere Menschen, dann auf den 29 Jahre alter Polizisten, der in der Folge starb, viele Menschen aufwühlt.

Scholz ist als Kanzler für die Sicherheit verantwortlich, auch wenn die Polizei Ländersache ist. Die Herkunft des Messer-Angreifers ist für die Ampel-Koalition heikel, fügt sie sich in ein Bild der Regierung, die mit Straftätern generell zu nachsichtig umgeht und zu wenige abgelehnte Asylbewerber abschiebt. Dass der Afghane 2014 wegen seines jungen Alters trotz abgelehnten Asylantrags und inzwischen wegen der Vaterschaft eines deutschen Kindes nicht abgeschoben wurde, macht die Sache nicht weniger pikant.

Die Zeit des Warnens und des Verurteilens, des Abwiegelns und der Ankündigungen, diese Zeit ist jetzt vorbei. Friedrich Merz, CDU/CSU-Fraktionschef

Ob sich die Ampel-Koalition in ihrem politischen Herbst nun darauf einigt, Straftäter nach Syrien oder Afghanistan abzuschieben, also ihre bisherige Haltung um 180 Grad wendet? Schwer zu sagen. Scholz spricht am Donnerstag nur von Straftätern „aus“ Syrien und Afghanistan. Die Mehrheit der Grünen applaudiert bei dieser Passage von Scholz’ Rede nicht, anders als SPD, FDP und CDU/CSU. Unionsfraktionschef Friedrich Merz appellierte an Scholz: „Die Zeit des Warnens und des Verurteilens, des Abwiegelns und der Ankündigungen, diese Zeit ist jetzt vorbei.“

2 „Schwerstkriminelle und terroristische Gefährder haben hier nichts verloren.“

Stimmt nicht. Die Innenministerkonferenz (IMK) von Bund und Ländern hat bereits 2023 bemängelt, dass schwere Straftäter und Gefährder aus Staaten wie Syrien und Afghanistan nicht in ihre Herkunftsstaaten abgeschoben werden können. Die Innenminister der Länder baten das Bundesinnenministerium, bis zum 19. Juni nach Auswegen zu suchen.

Scholz hatte 2023 verlangt: „Wir müssen endlich im großen Stil diejenigen abschieben, die kein Recht haben, in Deutschland zu bleiben.“ Wer sich nicht auf Schutzgründe berufen könne und keine Bleibeperspektive habe, müsse gehen. Diese Forderung findet sich auch im Koalitionsvertrag der Ampel von 2021 („Rückführungsoffensive“).

Zwar wurden 2023 mit 16.430 Ausländern mehr als in den Vorjahren abgeschoben, es reisten aber auch mehr Asylbewerber ins Land ein. Außerdem konnten im vergangenen Jahr 31.330 Abschiebungen nicht vollzogen werden, wie die Bundesregierung im März auf AfD-Anfrage mitteilte: „Davon scheiterten 30.276 den Angaben zufolge vor Übergabe der Person an die Bundespolizei und 1.054 während beziehungsweise nach Übernahme durch die Bundespolizei.“

3 „Das tödliche Messer-Attentat auf einen jungen Polizisten ist Ausdruck einer menschenfeindlichen Ideologie, eines radikalen Islamismus. Dafür gibt es nur einen Begriff: Terror. Terror sagen wir den Kampf an.“

Olaf Scholz war Innensenator in Hamburg, als islamistische Terroristen Flugzeuge in das World Trade Center und das Pentagon steuerten und dasselbe mit dem Kapitol in Washington vorhatten; Teile der Gruppe hatten zuvor in Hamburg gelebt. Diese Zeit hat Scholz geprägt. Als Innensenator in seiner Heimatstadt Hamburg gab er eine harte Linie vor: „Ich bin liberal, aber nicht doof.“

Wenn Scholz nun von „Terror“ spricht, ruft das nach harten Maßnahmen. Dabei steht der Kanzler unter einem vergleichbaren Druck wie 2001, durchaus auch (partei-)politisch. Mit seiner harten Hamburger Linie versuchte Scholz als Innensenator eines rot-grünen Senats der rechtspopulistischen Schill-Partei etwas entgegenzusetzen. Am Ende erfolglos, Ende 2001 beendeten CDU, FDP und Schill-Partei die SPD-Dauerherrschaft in Hamburg.

Spannende Wahlen 2024 Am Sonntag (9. Juni) findet die Europawahl in Deutschland statt, mit Signalwirkung auf den Bund. Bei der letzten Europawahl 2019 kam die Union auf 28,9 Prozent, die Grünen wurden mit 20,5 zweitstärkste Kraft. Die SPD erzielte 15,8 Prozent, die AfD 11 Prozent, die Linke 5,5 Prozent und die FDP 5,4 Prozent. Im September werden drei Landtage neu gewählt: Am 1. September in Sachsen und Thüringen, am 22. September in Brandenburg. Ob die Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (Sachsen, CDU), Bodo Ramelow (Thüringen, Linke) und Dietmar Woidke (Brandenburg, SPD) danach im Amt bleiben können? Besonders interessant könnte der Wahlausgang in Thüringen werden. Hier regiert Ramelow in einer Minderheiten-Koalition mit SPD und Grünen. Der rechtsradikale AfD-Spitzenkandidat Björn Höcke könnte mit seiner Partei stärkste Kraft werden. CDU-Mann Mario Voigt würde Ramelow gern ablösen. (dfs)

Nun steht die Ampel seit zwei Jahren miserabel da, Scholz und seine Innenministerin Nancy Faeser ebenfalls. Die AfD, unter Druck durch diverse Skandale, kann sich nach der Messertat neuen Zuspruch erhoffen. Am Sonntag, wenn das Europäische Parlament und die kommunalen Räte in sieben Bundesländern gewählt werden, wird man das Ergebnis sehen. Die Panik in der Kanzlerpartei war schon vor „Mannheim“ groß. Jetzt ist sie es erst recht.

4 „Wenn solche extremen Wetterereignisse häufiger passieren – dann ist das nicht mehr nur ein Unglück. Dann ist das ein Ergebnis des Klimawandels.“

Scholz ist es wichtig, nicht nur über die Messertat von Mannheim zu reden, sondern auch über das Hochwasser und den Ukraine-Krieg. Beim Hochwasser starben sechs Menschen. Er wollte seine Regierungserklärung diversifizieren, nicht zuletzt, um seine Koalition besser hinter sich scharen zu können. Bei allen Unstimmigkeiten zwischen Grünen und FDP ist der Kampf gegen den Klimawandel Konsens.

Mit dem Hinweis, dass „überall im Land Flutpolder und Rückhaltebecken“ gebaut werden müssten, „auch wenn das nicht überall beliebt ist“, gab er der bayerischen Staatsregierung einen mit, also dem Duo Markus Söder (CSU) und Hubert Aiwanger (Freie Wähler). Solche Sätze bringen selbst die Ampel-Streithähne zusammen.

5 „Die Ukraine hat das völkerrechtlich verbriefte Recht, sich gegen Angriffe auf ihr Territorium, ihre Städte und ihre Bürger zu wehren. Das gilt auch für Angriffe wie im Raum Charkiw, die Russland aus Stellungen im direkt angrenzenden russischen Grenzgebiet durchführt.“

Mit diesen Sätzen beschreibt der Kanzler die jüngste Kursänderung in seiner Ukraine-Politik. Die Bundesregierung hatte der Ukraine am Freitag nach langer Abwägung erlaubt, deutsche Waffen auch gegen Ziele im russischen Grenzgebiet einzusetzen. Die Öffentlichkeit erfuhr es per Pressestatement des Regierungssprechers. Eine Begründung des Kanzlers? Fehlanzeige, wie schon Scholz zuvor seine entgegen gesetzte Haltung nicht erklärt hatte.

Noch vorige Woche verteidigte SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert das damalige Nein des Kanzlers: „Man stelle sich einfach nur vor, eine solche Waffe, die auf russischem Gebiet eingesetzt wird, trifft aus Versehen eine zivile Infrastruktur.“ Scholz wartete auf ein entsprechendes Signal aus den USA, lenkte dann ein, sprach abermals von „Besonnenheit“.

Wie will Scholz eigentlich handeln, sollten sich die USA ab Januar 2025, unter einem Präsidenten Donald Trump, alle Hilfen für die Ukraine einstellen? „Scholz hat Angst, dass die USA von der Fahne gehen“, sagt ein erfahrener Außenpolitiker. CDU-Chef Merz warf Scholz „Zögerlichkeit und Ängstlichkeit“ vor. (mit dpa)