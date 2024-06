Kanzler schnitt sich beim Rasieren Scholz hat eine Wunde am Kinn – im Stadion ist das Pflaster wieder ab

Gut neun Monate nach seinem Joggingunfall ist Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) erneut ein sichtbares Malheur passiert. Scholz besuchte am Freitag in Neuss das International Police Cooperation Center (IPCC) für die Fußball-Europameisterschaft und präsentierte sich dabei sichtbar mit einem Pflaster am Kinn.

Es habe dabei keine Auseinandersetzung beim EU-Gipfel der Staats- und Regierungschefs gegeben, wurde am Rande des Termins gewitzelt. Scholz habe sich schlicht beim Rasieren geschnitten, hieß es aus der Delegation des Kanzlers.

Kurz vor dem EM-Achtelfinalspiel von Deutschland gegen Dänemark trug der Kanzler das Pflaster schon nicht mehr. In einem Interview mit dem ZDF am Samstagabend im Stadion in Dortmund ist am Kinn allerdings eine Wunde auszumachen.

Scholz fiebert im Stadion mit

Er sehe durch die Fußball-EM einen „guten Geist“ in Deutschland. „Es ist einfach eine gute Stimmung“, sagte der SPD-Politiker im ZDF-Interview. „Ich bin sehr zufrieden und sehr dankbar für die Sicherheitskräfte und die unglaublich vielen freiwilligen Helfer“, sagte Scholz.

Der Kanzler gab an, im Achtelfinale „vollständig“ mitzufiebern. „Ich bin ganz begeistert, wie toll unser Team reingekommen ist in diese Spiele“, sagte Scholz, der bereits in der Gruppenphase Partien der DFB-Auswahl live im Stadion verfolgt hatte. „Ich wünsche mir, dass wir weiterkommen.“

Dasselbe Missgeschick war Scholz im vergangenen September widerfahren. Auch damals trug er in New York sichtbar ein Pflaster im Gesicht.

Damals hatte er erst kurz zuvor eine Augenklappe abgelegt, nachdem er sich bei einem Joggingunfall Schrammen im Gesicht zugezogen hatte. (dpa/tsp)