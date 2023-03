Kanzleramts-Erweiterung auf der Kippe? Der Neubau entzweit Scholz und Lindner

Der Kanzlergarten am anderen Spreeufer ist schon gesperrt, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der deutschen Regierungszentrale müssen die ersten Berliner Frühlingssonnenstrahlen woanders genießen. Die Vorarbeiten für den spektakulären Erweiterungsbau samt Kanzler-Kita und freischwebendem Hubschrauberlandeplatz, dessen Pläne bereits im Januar 2019 der Öffentlichkeit vorgestellt wurden, sind längst in vollem Gange. Baubeginn soll noch dieses Jahr sein.

Oder doch nicht? Die ständig steigenden Kostenerwartungen sind schon länger Gegenstand von Kritik. Nun aber hat ausgerechnet der Kassenwart der Regierung das Fass noch einmal aufgemacht. Finanzminister Christian Lindner wirkt ganz vergnügt, als er am Donnerstag vor dem Bundestag darauf angesprochen wird. Ein verbaler Ausrutscher war es jedenfalls nicht, dass er sich am Abend zuvor in Sandra Maischbergers Fernsehtalk an die Spitze der Bewegung und die Erweiterung gänzlich infrage gestellt hat – auch wenn der FDP-Chef da in Bezug auf seinen Regierungschef Olaf Scholz (SPD) schon ahnte: „Der wird missvergnügt sein“.

Mindestens irritiert ist das Kanzleramt, weil das Bundesfinanzministerium das Projekt bisher stets mitgetragen hat – erst unter Scholz selbst und im vergangenen Jahr auch unter Nachfolger Lindner. Im vergangenen Sommer hatte der Kanzler in einem ZDF-Interview noch ein vermeintliches Machtwort gesprochen, als er sagte, „dass so eine lange vorbereitete Planung, die schon sehr weit fortgeschritten ist, auch zu Ende geführt werden muss“.

Zahl der Angestellten verdoppelt

Die Gründe, die seine Vorgängerin Angela Merkel (CDU) zur Erweiterung der bereits größten Regierungszentrale der Welt bewogen, gelten aus seiner Sicht weiter. Als Vorvorgänger Gerhard Schröder die „Waschmaschine“ im Jahr 2001 in Betrieb nahm, beschäftigte das Kanzleramt 410 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - ausgelegt war es baulich für 50 weitere.

Am Ende von Merkels Amtszeit waren es 830, weil in der Europapolitik inzwischen die Musik weniger im Auswärtigen Amt spielt oder eine Abteilung zur Digitalisierung hinzukam. Inzwischen sind es ein paar Angestellte weniger, da der für den Bürokratieabbau zuständige Normenkontrollrat dem Justizministerium zugeschlagen wurde. Sie bleiben dennoch verstreut über das Regierungsviertel. Das Bildungsministerium am Kapelle-Ufer beherbergt eine Abteilung, eine Etage von Lindners Finanzministerium ist ebenfalls schon länger von Kanzleramtsleuten belegt.

Der Liberale Lindner hält dieser Argumentation die Homeoffice-Erfahrungen der Coronazeit entgegen. In seinem eigenen Haus würden immer noch 65 Prozent das ortsflexible Arbeiten nutzen, „die Kolleginnen und Kollegen können von zu Hause arbeiten, von unterwegs, und nutzen das auch“. Und weil auch im Kanzleramt seit der Pandemie anders gearbeitet wird, könnten die Büroflächen auch dort besser genutzt werden, meint der Finanzminister: „Warum dann also noch ein so teurer Neubau?“

777 Millionen Euro soll der Neubau inzwischen mindestens kosten

Tatsächlich liegen die zu erwartenden Baukosten auch weit jenseits der hohen Inflationsraten. Bei der Präsentation der Baupläne vor gut vier Jahren veranschlagte der damalige Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) im Beisein des Architektenduos Axel Schultes und Charlotte Frank noch ein Volumen von 460 Millionen Euro. Im vergangenen September wurde in Regierungskreisen bereits mit der Schnapszahl von 777 Millionen Euro gerechnet - Tendenz angesichts der stark gestiegenen Preise speziell im Baugewerbe stark steigend.

Wie groß die tatsächliche Ersparnis wäre, wenn der Bau gestoppt würde, lässt sich im Augenblick nur schwer beantworten. Das Bundespresseamt konnte die Anfrage, wie hoch die Ausfallzahlungen für bereits beauftragte Unternehmen wären, am Donnerstag noch nicht beantworten. Lindner ist sich dennoch sicher, dass unter dem Strich eine Menge zu sparen wäre, was andernorts dringender gebraucht wird.

Der Bundestag entscheidet

Am Ende entscheiden nicht Scholz und Lindner, die in dieser Frage unterschiedlicher Meinung sind, sondern der Bundestag über den Haushalt. Aber natürlich spiegeln sich die verschiedenen Herangehensweisen der Oberen auch in ihren jeweiligen Regierungsfraktionen.

„Alle Partner der Ampelkoalition müssen sich endlich daran gewöhnen, dass wir harte und zielgerichtete Haushaltsberatungen führen“, mahnt beispielsweise FDP-Fraktionsvize Christoph Meyer: „Union und SPD haben es jahrelang versäumt, den Haushalt zu konsolidieren, und wir zahlen jetzt die Merkel-Zeche dafür - dazu gehört auch der Erweiterungsbau des Kanzleramts.“ Nicht nur er fordert, dass die Bundesregierung angesichts knapper Kassen „mit gutem Beispiel“ vorangeht. Auch für Otto Fricke, den haushaltspolitische Sprecher, gehört „alles auf den Prüfstand“, , „der Ausbau des Kanzleramtes genauso wie der Ausbau des Finanzministeriums - es darf keine Denkverbote geben“.

Die SPD-Fraktion wertet Lindners Vorstoß dagegen eher als Showeinlage, mit der sich einfach punkten lässt. „Wir gehen davon aus, dass die aktuellen Bauplanungen der Bundesregierung Bestand haben“, erklärt der haushaltspolitische Sprecher Dennis Rohde: „Der Bundesfinanzminister hat die zuständigen Parlamentarier bis heute über keine Anpassungen informiert“ Vielmehr habe er noch am Vortag Bauvorhaben im Wert von 1,5 Milliarden Euro aus seinem Geschäftsbereich im Haushaltsausschuss beraten lassen.

Den Schuh, den Ernst der finanziellen Lage nicht erkannt zu haben, will sich Rohde daher nicht anziehen: „Wir alle sind uns darüber im Klaren, dass die Haushaltsaufstellung 2024 eine Herausforderung ist.“ Es gibt darin noch viel größere Baustellen als das Kanzleramt.

