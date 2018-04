Die Generalstaatsanwaltschaft Schleswig-Holstein will den ehemaligen katalanischen Regierungschef Carles Puigdemont an Spanien ausliefern. Sie hat am Dienstag einen Auslieferungshaftbefehl gegen den ehemaligen katalanischen Regionalpräsidenten Carles Puigdemont beantragt. Über den Antrag muss nun das Oberlandesgericht von Schleswig-Holstein entscheiden.



Die Prüfung des europäischen Haftbefehls habe ergeben, dass ein zulässiges Auslieferungsersuchen vorliege, erklärten die Ermittler in Schleswig. Der Antrag sei beim dortigen Oberlandesgericht gestellt worden. Es sei mit einem "ordnungsgemäßen Auslieferungsverfahren" zu rechnen. Zudem bestehe Fluchtgefahr.

Das Oberlandesgericht bestätigte inzwischen den Eingang des Antrags. Wie lange es dauert, bis die zuständigen Richter eine Entscheidung fällen, sei aber "derzeit noch offen", teilte das Gericht am Dienstag mit.

Puigdemont war am 25. März kurz nach dem Grenzübertritt aus Dänemark von der deutschen Polizei an einer Autobahnraststätte festgenommen worden. Seitdem sitzt er in der Justizvollzugsanstalt Neumünster. Der sogenannte Festhaltegewahrsam sollte der Staatsanwaltschaft Zeit geben, die Angelegenheit zu prüfen.

Die spanische Justiz wirft Puigdemont wegen der Ausrufung der Unabhängigkeit Kataloniens Rebellion vor. Eine Auslieferung ist umstritten. Vor ein paar Tagen hatte die Bundesregierung allerdings schon gesagt, dass sie kein Veto gegen eine Auslieferung Puigdemonts einlegen wolle. (mit Reuters, dpa, AFP)