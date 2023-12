Kaum Selbstkritik, viel Merz-Schelte Wie die SPD sich die Welt rot malt

Der Eintritt in die heile sozialdemokratische Welt wird von streikenden Lokführern behindert. Dutzende Taxis rollen am Freitagmorgen vor dem „City Cube“ am Berliner Messegelände vor. Die SPD trifft sich hier zum Krisenparteitag. Das könnte man zumindest meinen.

Der sozialdemokratische Bundeskanzler ist im Deutschlandtrend der ARD so unbeliebt wie nie seit Beginn der Messung 1997. Nur noch 20 Prozent finden seine Arbeit gut. Die SPD wird noch bei 14 Prozent gesehen, im Osten droht der Sturz unter die Fünf-Prozent-Hürde.

Die rund 600 Delegierten aus ganz Deutschland betreten auf dem Bundesparteitag eine Art rot gefärbte Parallelwelt. Die beiden Parteivorsitzenden Lars Klingbeil und Saskia Esken werden von ihnen mit starken Ergebnissen wiedergewählt. Klingbeil erhält 86 Prozent der Stimmen, Esken 82 Prozent. Die Vorsitzende vom linken Parteiflügel steigert ihr Ergebnis trotz magerer Bewerbungsrede sogar. Es ist auch ein Signal an den Bundeskanzler: Der linke Flügel der Partei steht.

Von Krise fast keine Spur

Nein, die Stimmung ist wirklich nicht euphorisch, kühl vielleicht. Von Krise aber oder dem politischen Missmanagement in der Bundesregierung ist selten etwas zu hören, stattdessen ruft Klingbeil in seiner Rede: „Keine andere Partei hat dieses Land so geprägt wie die deutsche Sozialdemokratie.” Nur wie viele Menschen im Land werten das gerade noch als Argument für die Sozialdemokraten?

Viertagewoche Berlins Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey reagiert zurückhaltend auf den Antrag ihres eigenen Landesverbands nach einer 32-Stunden-Woche beim SPD-Parteitag. Es gebe „gut funktionierende Beispiele, die gangbare Wege für Beschäftigte und Unternehmen“ aufzeigen könnten – auch wenn das „nicht in allen Bereichen möglich und leistbar oder zwischen den Tarifparteien verhandelbar“ sein werde, sagte Giffey dem Tagesspiegel.

Der Parteichef hält eine kämpferische Rede. Klingbeil skizziert in seiner Rede eine sozialdemokratische Idee Deutschlands: Ein Land, das dem Rechtsruck und den Krisen dieser Zeit trotzt; das durch die ökologische Transformation der Wirtschaft den Wohlstand wahrt und den Sozialstaat stärkt; das investiert in die Zukunft, statt zu sparen; das die Ukraine stützt und nicht gegen Schwache hetzt.

Hier stehen die Anständigen, die richtige Seite, dort stehen Friedrich Merz und AfD. So lässt sich diese Rede zusammenfassen. Klingbeil schließt: „Lasst uns keine Angst vor all dem haben, was kommt.” Die Delegierten reißt es von den Sitzen, Standing Ovations.

Der Kanzler hört zu

Klingbeil hält an diesem Vormittag die Rede, die so viele in Partei und Bevölkerung längst vom Bundeskanzler Olaf Scholz erwartet haben. Der Kanzler sitzt im Publikum hört zu. Er muss, so die Erwartung vieler Delegierter, am Samstag nachziehen, wenn er auf dem Parteitag dran ist. Vielleicht aber zieht mit ihm dann doch noch die Krise ein in diese rote Parteitagswelt im „City Cube“.

Der Name von Friedrich Merz hängt an diesem Freitag wie ein böses Omen über der rot gefärbten Welt. Seine Partei hat mit 32 Prozent Zustimmung inzwischen fast so viel wie alle drei Ampel-Parteien zusammen. „CDU und CSU hetzen im Chor mit der AfD gegen die Ampel“, ruft Saskia Esken in ihrer Rede. „Mit dieser Merz-CDU haben wir wahrhaftig die populistischste Opposition aller Zeiten.“ Warum aber ist es auch die stärkste?

Bloß kein Streit, nicht noch mehr Zwist. Der SPD-Parteivorstand hatte sich deshalb schon im Vorhinein um Kompromissfindung bei heiklen Themen bemüht: Eine emotionale Asyl-Debatte gegen die Politik des Kanzlers wird wohl durch einen Antrag verhindert, der die Verantwortung für Asylbewerber betont und den Familiennachzug ermöglichen soll.

Statt 15 Euro Mindestlohn zu verlangen, einigte man sich auf einen Kompromiss, der eine „deutliche Erhöhung des Mindestlohns und eine umfassende Reform der Mindestlohnkommission“ vorsieht. Für Reiche werden höhere Steuern für Einkommen, Steuern und Vermögen geplant.

Dann ist da noch die Debatte um die Schuldenbremse. Die SPD will sie weitgehend reformieren. Oder doch lieber gleich ganz abschaffen? Die Formulierung lässt Raum für Spekulation: „Starre Begrenzungen der Kreditaufnahme von Bund & Ländern, wie wir sie derzeit in den Verfassungen vorfinden, lehnen wir ab“, heißt es in einem Kompromissantrag. „Sie verhindern Investitionen und beeinträchtigen die Handlungsfähigkeit des Staates.“ Die Jusos feiern das als Abschaffung der Schuldenbremse. „Weißer Rauch!“, heißt es in einer Chatgruppe. Generalsekretär Kevin Kühnert spricht dagegen von einer „Weiterentwicklung“ der Regel. Unentschieden.

Die schlimmen Umfragewerte, die Haushaltskrise in der Regierung, die Alternativlosigkeit, ob der Total-Opposition der Union, das alles schweißt die Partei zusammen. Druck von außen, so scheint es, führt zu Wärme im Inneren. Ob sie am Samstag auch auf den Kanzler ausstrahlt?

Nach ihrer Wahl am frühen Nachmittag formen die Esken und Klingbeil zusammen mit ihren Händen ein Herz. In seiner Rede hatte Klingbeil den Liedermacher Thees Uhlmann zitiert mit dem feinen Satz: „Die Zukunft ist so schön vakant“. Von Uhlmann stammt auch ein anderer Ausspruch: „Draußen ist Armageddon, hier ist heile Welt!“