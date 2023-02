Kein freiwilliger Parteiaustritt Maaßen lässt CDU-Ultimatum verstreichen

Maaßen soll mit sofortiger Wirkung die Mitgliedsrechte entzogen werden. Zuvor war Maaßen ein Ultimatum bis 12 Uhr gestellt worden, die CDU freiwillig zu verlassen.

Im Vorfeld der nächsten Sitzung des Bundesvorstandes erhält Maaßen die Gelegenheit sich bis zum 9. Februar zu einer schriftlichen Stellungnahme. Darüber sei Maaßen per E-Mail und Brief informiert worden.

Das CDU-Präsidium hatte Ende Januar zu Maaßen festgestellt: „Immer wieder gebraucht er die Sprache aus dem Milieu der Antisemiten und Verschwörungsideologen bis hin zu völkischen Ausdrucksweisen.“Ihm sei „offenkundig nicht am Wohl der CDU gelegen. Er verstößt im Gegenteil laufend gegen die Grundsätze und Ordnung der Partei.“ Der Generalsekretär der Union, Mario Czaja, hatte Maaßen deshalb aufgefordert, die Partei zu verlassen.

Dem Grundgesetz zufolge spielen Parteien eine zentrale Rolle in der Demokratie. Sie wirken an der politischen Willensbildung mit. Zwar sind Parteimitglieder in ihren Äußerungen frei, es gilt als auch innerparteilich ein Meinungsmarkt. Aber die Verbände müssen voneinander abgrenzen können, was der gesamtpolitischen Willensbildung dient.

