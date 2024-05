Keine Geburten mehr in Templin Wie Landkrankenhäuser ums Überleben kämpfen

Florian Schulz hat lange gekämpft. Über ein Jahr hat der Klinikchef einen neuen Gynäkologen für das Sana-Krankenhaus Templin gesucht. Ohne Erfolg. Am 24. April, einem Mittwochabend, machte sich der 39-Jährige auf in den Stadtrat, um es den Stadtverordneten persönlich zu sagen: Der Kreißsaal seines Krankenhauses bleibt für immer geschlossen.

Einen Proteststurm gab es nicht, berichtet Schulz. Die Templiner konnten sich langsam an den Zustand gewöhnen. Wegen des Personalmangels kam das letzte Kind bereits im April 2023 in dem Krankenhaus der Kleinstadt in der Uckermark zur Welt.

Ein verlorenes „Leistungsangebot“ nennt Schulz das Ende der Gynäkologie und der Geburtsstation. Der studierte Gesundheitsökonom ist ein nüchterner Mann. Doch bei einem längeren Rundgang durch seine Klinik sagt er irgendwann doch: „Persönlich tut uns das weh.“

Florian Schulz vom Sana-Krankenhaus Templin kämpft um seine Klinik. © Caspar Schwietering

100 Geburten pro Jahr gab es hier zuletzt noch – zu wenig, um junge Ärzte und Hebammen anzulocken. Im Juli eröffnet eine Frauenärztin stattdessen in den Räumen der Klinik eine Praxis. Zumindest einige ambulante gynäkologische Operationen soll es noch geben. Aber für Geburten müssen die Templinerinnen ins Werner Forßmann Klinikum nach Eberswalde fahren – gut 50 Kilometer entfernt.

Mit der Krankenhausreform zieht die Bundesregierung die Notbremse. Karl Lauterbach, Gesundheitsminister (SPD)

Die Krankenhausreform von Gesundheitsminister Karl Lauterbach könnte Entwicklungen wie in Templin nun beschleunigen. An diesem Mittwoch beschloss das Bundeskabinett seinen Gesetzentwurf. Knapp 1900 Krankenhäuser gibt es derzeit bundesweit. Viel zu viele, findet der SPD-Politiker. „Mit der Krankenhausreform zieht die Bundesregierung die Notbremse“, sagt Lauterbach.

Orientierung an Fallzahlen

Die Bettenauslastung lag zuletzt nur bei 69 Prozent. Lauterbach will, dass – insbesondere in dünn besiedelten Regionen wie der Uckermark – mehr Patienten ambulant versorgt werden. Wer für einige Tage auf einer Station behandelt werden muss, soll dafür in spezialisierte Zentren fahren.

Umsetzen will Lauterbach das mit einer Finanzreform. 60 Prozent ihrer Einnahmen sollen Kliniken künftig für das Vorhalten von medizinischem Personal und Material erhalten – allerdings erst ab bestimmten Fallzahlen. Kleine Landkrankenhäuser wie das in Templin könnten zu sogenannten sektorübergreifenden Versorgungszentren mutieren – einer Art Ärztehaus mit einigen ambulanten Operationen und einer kleinen Pflegestation.

Die Region stirbt. Henryk Wichmann, Gesundheitsdezernent des Landkreises Uckermark (CDU)

Im Landratsamt der Uckermark in Prenzlau kommen Lauterbachs Ideen nicht gut an. „Wenn wie in Templin eine Geburtsstation schließt, ist das für die ganze Region schwierig“, sagt der Gesundheitsdezernent Henryk Wichmann (CDU). Das Signal sei: „Die Region stirbt“.

Das Sana Krankenhaus in Templin (Brandenburg) hat keine Geburtsstation mehr. © picture alliance / dpa/Bernd settnik

Vier vollwertige Krankenhäuser hat der Landkreis derzeit: in Templin, Angermünde, Prenzlau und Schwedt. Bei 119.000 Einwohnern. Schaue man nur auf die Fallzahlen, seien das wohl zu viele, sagt Wichmann. „Aber diese vier Standorte bedienen eine Fläche, die doppelt so groß ist wie das Saarland.“ In der Uckermark dürfe man Lauterbachs Mindestfallzahlen deshalb nicht anwenden.

„Wir schreiben vor, dass ein Notarzt in 15 Minuten beim Patienten sein muss. Wollen wir wirklich, dass der Patient danach ein bis zwei Stunden mit dem Rettungswagen zum nächsten Krankenhaus fahren muss?“, fragt er. Wichmann fordert einen Flächenfaktor, um kleine Krankenhäuser in dünn besiedelten Regionen zu retten.

Die Gesundheitsminister der Länder fürchten wegen der Reform eine Wut an der Basis. Ende April erklärten sie, dass sie die Krankenhausreform in der derzeitigen Form ablehnen. Lauterbach droht eine Blockade im Bundesrat und Klagen von einzelnen Bundesländern.

Geriatrie statt Geburtsstation

In Templin versucht Florian Schulz dennoch sein Krankenhaus anzupassen. In einem lange stillgelegten Flügel hat er eine geriatrische Tagesklinik eingerichtet. Als Schulz um die Ecke biegt, kommen ihm drei Frauen mit Rollator entgegen. „Immer der Blondine nach“, ruft die Frau an der Spitze ihren Verfolgerinnen fröhlich zu.

Ein weißer Kunststoffboden statt dem grünen Linoleum aus DDR-Zeiten – im Vergleich zum Rest des Krankenhauses wirkt die Tagesklinik heller, freundlicher. „Mindestens zehn Behandlungstage kommen die Patienten hier zu uns und werden richtig fit gemacht für den Erhalt der Selbstständigkeit in der eigenen Häuslichkeit“, sagt Schulz. Mit Angeboten wie diesen will er den Standort mit 200 Beschäftigten und rund 100 Betten erhalten.

Kann die Templiner Klinik also nur mit dem Aufpäppeln der Alten überleben? Schulz zuckt mit den Schultern. „Das ist bedarfsgerecht“, sagt er.

Die von Karl Lauterbach geforderte Ambulantisierung verfolgt er schon lange. Nachdem Ende 2019 die Station für Kindermedizin geschlossen hatte, richtete er für die beiden verbliebenen Kinderärztinnen in seiner früheren „Direktorenvilla“ – einem Nebengebäude der Klinik – eine Praxis ein. Auch der Kardiologe, die inneren Mediziner und die Orthopäden arbeiten tageweise als Praxisärzte, die auch ambulante Operationen durchführen. Schulz will so die Auslastung der Operationssäle erhöhen, um zumindest eine chirurgische Grundversorgung abzusichern.

Je mehr Patienten wir ambulant behandeln, desto größer wird das Minus im stationären Bereich. Sana-Vorstand Jens Schick

Wirtschaftlich hat das Krankenhaus davon nur wenig profitiert. „Je mehr Patienten wir ambulant behandeln, desto größer wird das Minus im stationären Bereich“, sagt Sana-Vorstand Jens Schick in einem Videocall. Seit die Sana Kliniken AG das Krankenhaus in Templin 2005 übernommen habe, schreibe es konstant Verluste. Daran werde auch Lauterbachs Krankenhausreform nichts ändern.

80 Insolvenzen allein in diesem Jahr befürchtet

„Standorte wie Templin, die für die regionale Versorgung wichtig sind, müssten zu 100 Prozent finanziert werden“, fordert er. Dem Träger der Sana – den privaten Krankenkassen – sei eine flächendeckende Versorgung wichtig, man werde das Haus deshalb erhalten. Doch für andere private Klinikbetreiber gelte das nicht, warnt Schick.

80 Krankenhäuser könnten laut Deutsche Krankenhausgesellschaft allein 2024 Pleite gehen.

Mit bis zu 80 Insolvenzen allein in diesem Jahr rechnet die Deutsche Krankenhausgesellschaft. Schick hat den Eindruck, dass Lauterbach diese sogenannte kalte Strukturbereinigung ganz recht ist. Der Weg zur nächsten Klinik könnte für viele Menschen weit werden, warnt der Sana-Vorstand. Wenn Lauterbach das wolle, müsse er es den Menschen sagen.

Florian Schulz hat sich angeschaut, was es für Templin bedeutet, wenn sein Krankenhaus schließt. „Über 22.000 Menschen bräuchten dann mehr als 30 Minuten zum nächsten Krankenhaus.“