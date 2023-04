Keine Mitglieder, kein Vertrauen, schwache Ergebnisse Das Leid der Grünen auf dem Land

„Die Revolution“, sagt Elmar Braun ein bisschen spöttisch, „ist in Maselheim nicht gelungen.“ Auch nach 32 Jahren unter seiner Führung würden die 5000 Einwohner der oberschwäbischen Gemeinde noch Würstchen essen und Auto fahren, sogar wegen der Wildblumenwiese vor dem Rathaus gebe es immer wieder Beschwerden. Die Leute würden sich vor seinem Amtssitz einen gepflegten Rasen wünschen. Und doch ist Braun zufrieden, wenn er am Montag zum ersten Mal nach 32 Jahren nicht mehr als Bürgermeister aufwacht.

„Meine Aufgabe war es nicht, die grüne Weltrevolution zu machen, sondern zu zeigen, dass ein grüner Bürgermeister sein und vernünftige Politik im ländlichen Raum machen kann“, sagt er am Telefon mit breitem schwäbischen Dialekt.

So einen wie Braun haben die Grünen selten. Mit seinem Plan einer Rennstrecke scheiterte der passionierte Motorradfahrer jedoch. © dpa/Stefan Puchner

Denn damals, im März 1991, gelingt Braun Historisches. Im zweiten Wahlgang wird er der erste Grüne Deutschlands, der zum Bürgermeister gewählt wird. Eine Revolution. In den Abendnachrichten wird erst über Saddam Hussein berichtet, dann ist schon Elmar Braun dran.

Nun also tritt der 67-Jährige ab und hinterlässt nicht nur in Maselheim eine Lücke. Denn auf dem Land tun sich die Grünen auch im 44. Jahr ihres Bestehens schwer – selbst im scheinbar grünen Ländle. In Baden-Württemberg gibt es künftig in den 1101 Kommunen nur neun grüne Bürger- und Oberbürgermeister.

Wenn die Partei auf dem Land stark sein will, muss sie den Leuten mehr zuhören und weniger sagen, was sie zu tun haben. Elmar Braun, scheidender Bürgermeister von Maselheim

Während die Grünen in den Städten immer häufiger stärkste Kraft werden, schaffen sie es bei Kommunalwahlen oft nicht einmal ihre Listen voll zu bekommen. In weiten Teilen der Republik, vor allem aber im Osten, sind die Grünen in der Provinz noch immer Nischenpartei. Von 16 Direktmandaten, die die Grünen bei der Bundestagswahl 2021 holten, waren 15 in Städten. Das 16. Direktmandat holte Robert Habeck.

Elmar Braun glaubt, dass seiner Partei in Teilen der Pragmatismus fehlt, mit der reinen Lehre komme man auf dem Land nicht an. „Wenn ich in Maselheim den Kiesabbau gestoppt, Baugebiete verboten und den Ausbau des Gewerbegebiets verhindert hätte, wäre ich schon lang kein Bürgermeister mehr“, sagt er. Statt mit der Brechstange hat er versucht, Akzente zu setzen. Die 25 neuen Häuser im Dorf werden über Solarthermie vom Dach der Mehrzweckhalle mit Wärmepumpen beheizt, das Industriegebiet hat große Ausgleichsflächen für Insekten, E-Ladesäulen, LED-Straßenbeleuchtung, und Wärmedämmung gibt es schon lange.

„Es ist besser wenig zu erreichen, als gar nichts“, sagt Braun. Er findet, die Lebensrealitäten auf dem Land müssten stärker im Programm und Denken der Grünen berücksichtigt werden. „Meine Bürger können mit dem 49-Euro-Ticket nichts anfangen – hier fährt ja kaum ein Bus.“ Zum Abschied rät Braun seiner Partei weniger Ideologie: „Wenn die Partei auf dem Land stark sein will, muss sie den Leuten mehr zuhören und weniger sagen, was sie zu tun haben.“

Doch das mit dem Zuhören fällt den Grünen schon strukturell schwer. „In manchen Landkreisen sind wir personell so ausgedünnt, dass wir dort lokal mit unseren Inhalten gar nicht ankommen“, sagt Paul Bunjes, Landesvorsitzender der Grünen in Rheinland-Pfalz. Zwar regiert seine Partei mit, doch anders als im Nachbarbundesland hat sie nicht 32,6 Prozent der Stimmen bekommen, sondern 9,3.

In manchen Kreisverbänden nur 30 Mitglieder

5300 Mitglieder hat der Landesverband von Bunjes, ein Großteil davon in Mainz, Koblenz und Trier. Im Kreisverband Cochem-Zell dagegen haben die Grünen nur 30 Mitglieder. Die mangelnde Sichtbarkeit ist laut Bunjes das größte Problem. „Ich glaube, wir haben zu allen Fragen eine Position und Lösung – auch auf dem Land.“ Doch das komme bei den Bürgern nicht an, daher fehle es der Partei an Glaubwürdigkeit.

Als Landwirt spürt Bunjes in seinem beruflichen Umfeld die Skepsis häufig. Vorhaben der Grünen würden polemisiert. Die Grünen als Hasser von Auto und Eigenheim. Bunjes glaubt, es brauche mehr Kontakt in die Bevölkerung. „Der Schlüssel ist die kommunale und gesellschaftliche Verankerung“, sagt er. Die Grünen bräuchten mehr Mitglieder bei der Feuerwehr und in den Vereinen.

In Rheinland-Pfalz haben die Grünen deswegen seit 2022 eine Strukturkommission gegründet, die die ländlichen Kreisverbände stärken soll. Die Partei will an der Basis professioneller werden. Dafür gibt es Schulungen, und eine neue Arbeitskraft in Mainz, die aushilfsweise bei Social Media und Fragen mit der Webseite von den Kreisverbänden gebucht werden kann. Eine Literaturanalyse soll feststellen, wie viele Anträge aus ländlichen Kreisverbänden bei Parteitagen behandelt wurden.

Heiko Knopf sieht seine Partei dagegen auf einem guten Weg. „Bislang haben wir in den Städten stärkere Strukturen, bauen diese aber auch auf dem Land Stück für Stück weiter aus. Wir erleben in vielen Regionen ein nachhaltiges Wachstum“, sagt der stellvertretende Vorsitzende, der für den ländlichen Bereich zuständig ist.

Am Programm äußert er keinen Zweifel, er betont den Stil. „Wir verfolgen eine Politik des Gehörtwerdens und sind nah an den alltäglichen Sorgen der Menschen“, sagt Knopf. Es scheint, als habe man in Berlin den Rat von Elmar Braun aus Maselheim gehört.