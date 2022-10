„Keine Partei bewirtschaftet die Angst so stark“ Die Strategie der AfD beginnt aufzugehen

Für Björn Höcke ist klar, wer Schuld hat. Der Thüringer AfD-Chef steht am Donnerstagabend in Jeans und Sakko bei einem Bürgerdialog in Eisenach auf der Bühne. Die Bundesregierung, sagt er, trage für die aktuelle Energiearmut in Deutschland die Verantwortung. „Das ist ein Bauchschuss, den man uns gesetzt hat. Man versucht jetzt ein Pflaster darüber zu kleben.“

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden