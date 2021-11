Bild: Reuters/Kevin Lamarque

China und Russland kontern Kritik der USA China und Russland haben die Kritik der USA an ihrer Klimapolitik zurückgewiesen. "Taten sprechen lauter als Worte", sagte der chinesische Außenamtssprecher Wang Wenbin am Mittwoch in Peking. Im Kampf gegen den Klimawandel komme es auf "konkrete Taten und nicht auf leere Worte an", fügte er hinzu. "Chinas Maßnahmen als Reaktion auf den Klimawandel sind real."



US-Präsident Joe Biden hatte am Dienstag in einer Rede bei der Weltklimakonferenz in Glasgow scharfe Kritik an China und auch an Russland geäußert, da die Präsidenten beider Länder dem Gipfeltreffen fernblieben. Der Klimawandel sei "ein gigantisches Problem, und sie sind einfach weggegangen", sagte Biden.



Die Entscheidung des chinesischen Präsidenten Xi Jinping, nicht nach Schottland zu reisen, nannte er einen "großen Fehler". Russland und China seien den Erwartungen, eine Führungsrolle in der weltweiten Klimapolitik einzunehmen, nicht gerecht geworden.



Russland wies Bidens Vorwürfe am Mittwoch ebenfalls zurück. Moskau wolle die Bedeutung der Konferenz in Glasgow keineswegs herunterspielen, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow. Russlands Klimapolitik sei "konsequent, durchdacht und ernsthaft".



Die COP26 läuft bis zum 12. November. Am Dienstag hatten sich mehr als 80 Staatenlenker in Glasgow einer Initiative der EU und der USA zur Methan-Emissionsminderung angeschlossen. Der Methan-Ausstoß soll demnach bis 2030 um mindestens 30 Prozent im Vergleich zu 2020 sinken.



Methan ist eines der stärksten Treibhausgase, es ist etwa 80 Mal klimaschädlicher als CO2. Einige der größten Emittenten, unter ihnen China und Russland, schlossen sich dem Vorstoß jedoch nicht an. (AFP)