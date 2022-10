KMK-Präsidentin Prien im Interview „Nach Pisa ist viel zu wenig passiert“

Frau Prien, Sie sind seit langen Jahren Bildungspolitikerin, aktuell auch Präsidentin der Kultusministerkonferenz. Nun kam eine Studie heraus, die den deutschen Schülern noch gravierendere Defizite als zuvor bescheinigt. Fühlen Sie sich manchmal wie Sisyphos?

In der Bildungspolitik gibt es keine kurzfristigen Erfolge, sondern es helfen nur langfristige Strategien. Es ist eine Kärrnerarbeit. Aber nein, ich fühle mich nicht wie Sisyphos.

Die neuesten bundesweiten Bildungsdaten zeigen: Jeder fünfte Viertklässler hat Probleme mit dem Lesen und Rechnen, fast jeder dritte mit der Rechtschreibung. Ist die Alarmstimmung im Land angesichts dieser Befunde schon groß genug?

Wir leben in einer Zeit multipler Krisen, und die Menschen sind mit vielen unterschiedlichen Problemen beschäftigt. Wie kommen wir durch diesen Winter? Haben wir genug Energie? Wie bedrohlich ist der Krieg in der Ukraine für uns? All das überlagert das Thema Bildung. Wenn Sie fragen, ob die Bildungskrise unsere Gesellschaft ganz elementar beschäftigen müsste, dann lautet meine Antwort: Ja.

Das heißt, für die Bildungsmisere ist im Moment nicht die Aufmerksamkeit da, die es eigentlich bräuchte?

Von Seiten der Kultusminister ist die Aufmerksamkeit ganz sicher da. Aber wir müssen auch die Rolle der Eltern im Land hervorheben und ihnen sagen: Es ist sehr wichtig, dass ihr euch darum kümmert, dass eure Kinder die deutsche Sprache beherrschen, wenn sie in die Schule kommen, und dass sie bestimmte Vorläuferfähigkeiten in Deutsch und Mathematik haben. Deshalb ist es notwendig, dass ihr frühzeitig beginnt, mit euren Kindern viel zu sprechen und ihnen vorzulesen. Das ist sehr basal, aber es ist unverzichtbar.

Brauchen wir eine Kita-Pflicht, damit die Kinder mit besseren Vorkenntnissen in der Schule ankommen?

Wir brauchen eine Kita-Pflicht für Kinder, die einen besonderen Sprachförderbedarf haben. Damit das möglich wird, muss es im ersten Schritt deutschlandweit eine frühe Diagnostik des Förderbedarfs erfolgen, etwa nach dem Vorbild Hamburgs. Dort wird seit mehr als 15 Jahren der Sprachstand aller Kinder im Alter von viereinhalb Jahren systematisch erhoben.

Welche Konsequenzen werden in Hamburg gezogen, wenn ein Kind sprachlich nicht weit genug entwickelt ist?

Wenn durch die Untersuchung ein Sprachförderbedarf diagnostiziert wird, nehmen die Kinder im letzten Jahr vor der Einschulung verbindlich an zusätzlichen Fördermaßnahmen in einer Vorschulklasse oder Kita teil. Dadurch wird erreicht, dass die Kinder im Jahr zur Einschulung am Unterrichtsgespräch in deutscher Sprache teilnehmen und dem Unterricht folgen können.

Wie genau müsste eine deutschlandweite Kita-Pflicht für förderbedürftige Kinder aussehen?

Es muss gewährleistet sein, dass Kinder mit einem besonderen Förderbedarf die Kita besuchen. Dafür braucht es gute Angebote, die auch die Eltern miteinbeziehen und eine qualitativ hochwertige Förderung. Spracherwerb funktioniert am besten in der Gruppe im „Sprachbad“, angeleitet durch fachlich qualifizierte Erzieherinnen und Erzieher. Bei besonderem Sprachförderbedarf müssen zusätzliche Angebote rechtzeitig vor dem Schulbeginn gemacht werden.

Müssen auch die Grundschulen selbst besser werden?

Zur Weiterentwicklung der Grundschulen und der basalen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler wird unsere Ständige Wissenschaftliche Kommission in diesem Jahr noch ein Gutachten vorlegen. Es ist die einhellige Auffassung aller Bildungsforscher, dass das größte bisher ungenutzte Potenzial in Deutschland aber noch vor der Grundschule, also in der frühkindlichen Bildung liegt. Diese Erkenntnis hatte die KMK schon 2004 nach dem Pisa-Schock, aber es ist seitdem viel zu wenig passiert. In der Grundschule ist wichtig, dass wir viel stärker datengestützte Unterrichts- und Schulentwicklung entwickeln. Wir müssen die Möglichkeiten, die uns Lernstandserhebungen geben, stärker dazu nutzen, jedes einzelne Kind zu fördern. Da gibt es nach wie vor bei manchen Lehrkräften Skepsis. Außerdem müssen wir anerkannte Förderprogramme, deren Nutzen wissenschaftlich erwiesen ist, für die Schulen verbindlicher machen.

Haben Sie ein Beispiel?

Ja, etwa die Förderinitiative „Bildung durch Sprache und Schrift“ und ihre breite Implementierung in den Unterricht. Meistens ist es sogar so, dass die besonders guten Schulen solche Programme noch zusätzlich nutzen. Aber wir sollten dafür sorgen, dass sie wirklich auch an den Schulen angewendet werden, in denen die Defizite am größten sind. Da brauchen wir mehr Verbindlichkeit.

Braucht jedes Schulkind ein Tablet?

Ja, jedes Kind braucht ein Endgerät. Aber ich sehe nicht, dass der Staat das für alle finanzieren sollte. Aber wenn Eltern das nicht können, muss der Staat dafür diese Aufgabe übernehmen. Sinnvoll ist es, wenn in der Lerngruppe Geräte mit dem gleichen Standard verwendet werden.

Sie wollten die Gewinnung von Lehrkräften als Präsidentin der Kultusministerkonferenz zu einem Schwerpunktthema machen. Was passiert praktisch, um das Problem des Lehrkräftemangels zu lösen?

Viele Länder, dazu gehört auch mein Bundesland Schleswig-Holstein, haben in den vergangenen Jahren eine Vielzahl von Maßnahmen ergriffen, um für mehr Lehrkräfte an den Schulen zu sorgen: Sie haben mehr Referendare ausgebildet, mehr Studienplätze geschaffen und entschieden, Grundschullehrkräfte besser zu bezahlen. Wir haben zum Beispiel auch ermöglicht, Kirchenmusiker als Musiklehrer einzusetzen. Wir haben auch duale Studiengänge eingerichtet, um mittelfristig Lehrkräfte im Quer- und Seiteneinstieg zu gewinnen.

Ist es an der Zeit, Lehrkräfte zuzulassen, die nur ein einziges Fach unterrichten, so wie es in vielen europäischen Ländern üblich ist?

Wir tun das bereits in den Fächern Musik und Kunst. Ich halte es bei Mangelfächern für richtig, Lehrkräfte einzustellen, die zunächst nur dieses eine Fach unterrichten können. Man kann darüber reden, in welchem Zeitraum die Befähigung für ein zweites Fach erworben werden muss und ob es zum Beispiel reicht, wenn das innerhalb von zehn Jahren der Fall ist. Damit würde man schon erheblich mehr Spielräume für Seiteneinsteiger schaffen, die beispielsweise ein Fachstudium in einer Naturwissenschaft absolviert haben oder Musiker sind.

Vom ehemaligen Berliner Staatssekretär Mark Rackles kam einst der Vorschlag, einen Staatsvertrag zu schließen, damit die bundesweite Lehrkräfteausstattung nicht mehr dem Zufall überlassen ist und die Länder sich nicht mehr gegenseitig das Personal wegnehmen müssen. Ist davon noch irgendetwas zu hören?

Seit Ende 2020 gibt es eine Ländervereinbarung. In der haben wir zum ersten Mal festgelegt, dass jedes Land sich verpflichtet, so viele Lehrkräfte auszubilden, wie es selber benötigt- damit genau dieser „Kannibalismus“ nicht mehr stattfindet.

Aber wenn ein Land dagegen verstößt, gibt es keine Sanktionen.

Was sollten das für Sanktionen sein? Das würde ein bisschen zu weit gehen. Aber natürlich können wir jetzt nachhalten und sagen: So, Bundesland X, wie viel Referendare, wie viele Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst, wie viele Studienplätze hast du? Die Transparenz und damit die Kontrolldichte ist deutlich größer geworden, insofern hat sich etwas entscheidend verändert.

Das Schulsystem steht vor immer neuen Herausforderungen. In den vergangenen Monaten sind Hunderttausende geflüchtete Kinder in Deutschland eingetroffen, was das Schulsystem vor eine gigantische Integrationsaufgabe stellt. Was sind die Lehren aus den Jahren 2015 und 2016, damit sie gelingt?

Das Schulsystem steht in mehrfacher Hinsicht vor gewaltigen Herausforderungen. Wir haben seit März mehr als 200.000 Kinder und Jugendliche in unser Schulsystem aufgenommen, und ich habe ich in den Medien sehr wenig über Probleme gelesen. Das nehme ich als Indiz dafür, dass es bisher relativ geräusch- und problemlos gelaufen ist. Das liegt auch daran, dass wir aus den Jahren 2015 und 2016 gelernt haben. Die Strukturen für die Integration waren zum Beispiel vorhanden - über die Willkommensklassen und mit vielen Lehrkräften, die für Deutsch als Zweitsprache qualifiziert sind. Allerdings kommen wir auch hier zunehmend an Grenzen.

Trotzdem ist das für viele Lehrer wieder eine Mehrbelastung, für die sie kaum Unterstützung bekommen.

Gerade im Bereich „Deutsch als Zweitsprache“ haben wir die Schulen stark unterstützt. Schon wenige Wochen nach Beginn des Krieges haben die Länder es zum Beispiel unbürokratisch ermöglicht, dass ukrainische Lehrkräfte zusätzlich an unseren Schulen angestellt werden können, um in dieser Situation den geflüchteten Kindern helfen zu können. Tausende zusätzliche Lehrkräfte sind eingestellt worden.

Alltag in früheren Zeiten der Pandemie: Schulkinder mit Masken. © Foto: picture alliance/dpa/Uncredited

Frau Prien, der anstehende Winter ist der dritte Corona-Winter in den Schulen. Warum sind in Deutschlands Parlamenten und Ministerien Luftfilter in Betrieb, aber nicht flächendeckend in den Schulen?

In meinem Ministerium gibt es keine Luftfilter, weil wir sie für kein geeignetes und verhältnismäßiges Mittel halten. Das habe ich immer gesagt, und dabei bleibe ich.

Aber Luftfilter sind weder störend wie - je nach persönlichem Empfinden - Masken noch kosten sie Zeit wie Tests. Sie sind einfach da und verringern das Infektionsrisiko.

Sie verbrauchen viel Strom, sind laut und wiegen die Menschen in falscher Sicherheit. Wenn wegen eines Filtergeräts nicht mehr gelüftet wird, ist nichts gewonnen. Darauf weisen auch die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hin, die in der sogenannten S3-Leitlinie ganz klar sagen, dass Luftfilter im Regelfall eben nicht die Mittel der Wahl sind.

Die Bildungsgewerkschaft GEW berichtet von Schulen mit bis zu 20 Prozent erkrankten Lehrkräften und warnt vor massivem Unterrichtsausfall. Keiner trägt Maske, und dafür stecken sich alle an. Kann das wirklich im Sinne der Kinder sein?

So einfach ist es nicht. Seit den Sommerferien sind die Infektionsraten bei Kindern und Jugendlichen sehr moderat im Vergleich zu den anderen Altersgruppen. In nahezu allen Lebensbereichen, in denen sich Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte bewegen, gibt es keine Corona-Maßnahmen mehr. Das neue Infektionsschutzgesetz des Bundes verbietet es uns, Masken in der Grundschule anzuordnen. Und bei den weiterführenden Schulen ist eine Maskenpflicht nur unter sehr engen Tatbestandsvoraussetzungen möglich, um einen geregelten Präsenzunterricht aufrechtzuerhalten. Wenn die Unterrichtsorganisation nicht mehr gewährleistet werden könnte, dann müsste man über solche Maßnahmen nachdenken, aber eben erst dann und nur auf den einzelnen Standort bezogen.

Millionen Kinder haben vorerkrankte Eltern oder Großeltern zu Hause oder sind selbst vorerkrankt. Wie können diese Familien die derzeit so viel beschworene Eigenverantwortung noch wahrnehmen?

Wer sich und andere schützen möchte, kann selbst Maske tragen. Aber ich sage unseren Schulen auch immer wieder: Es gibt Klassen mit vulnerablen Personen oder Familienangehörigen. Und da ist es richtig, darüber zu sprechen, ob nicht das freiwillige Tragen der Maske für die ganze Gruppe in Betracht kommt. Das ist eine Frage der gegenseitigen Rücksichtnahme und das sind Interessenkonflikte, die Schulen sehr gut eigenverantwortlich lösen können. Was mir im Streit um Masken und Filter viel zu kurz kommt, ist die Frage der Impfung.

Sie finden, es sollten mehr Kinder geimpft sein?

Es ist nicht meine Aufgabe, Eltern etwas zu empfehlen. Das ist Aufgabe der Ständigen Impfkommission. Und die Stiko hat für Kinder ab fünf Jahren inzwischen eine uneingeschränkte Empfehlung abgegeben für eine einmalige Impfung, und für die Kinder ab zwölf empfiehlt sie eine Impfung plus Booster. In Schleswig-Holstein schicken wir Impfteams in die Schulen. Das wird durchaus von manchen kritisiert. Aber es hat eben dazu geführt, dass in Schleswig-Holstein knapp 90 Prozent der 12- bis 17-Jährigen zwei Impfungen haben. Damit liegen wir deutlich über dem Bundesdurchschnitt. Ich weiß auch, dass eine Impfung nicht vor Ansteckung schützt – aber vor einem schweren Verlauf.

Der ist zumindest für Kinder ohne Vorerkrankung in aller Regel nicht das Problem. Die große Unbekannte ist Long Covid. Bleibt es nicht ein riesengroßes Wagnis, zuzulassen, dass Millionen Kinder sich infizieren, ohne zu wissen, wie die Spätfolgen aussehen?

Auch für den Schutz vor Long Covid spielt die Impfung eine wichtige Rolle. Trotzdem entscheiden sich viele Eltern gegen die Impfung. Das ist auch eine Frage der Eigenverantwortung. Die Frage, welche Bedeutung Long Covid prozentual hat, ist in der Tat nach wie vor ungeklärt. Zur Wahrheit gehört auch, dass andere Infektionskrankheiten zu Langzeitfolgen führen können. Aber wir diskutieren das sehr isoliert nur bei Corona. Außerdem müssen in die Abwägung gleichermaßen die gravierenden Folgen von beschränkenden Corona-Maßnahmen für Kinder und Jugendliche mit einbezogen werden.

Weil sich mit diesem Virus seit Beginn der Pandemie Millionen Kinder angesteckt haben.

Auch an der Grippe und an RSV-Viren stecken sich viele Kinder an. Ich plädiere dafür, Corona zunehmend in eine Reihe mit anderen Infektionskrankheiten einzuordnen und auf die Gesamtentwicklung von Pandemie und Pandemiebekämpfung zu schauen. Im Übrigen sind wir nicht mehr mitten in der Pandemie, sondern im Übergang zur Endemie. Das ist die Einschätzung unseres Gesundheitsministeriums und der uns beratenden Experten. Eine Rechtfertigung für Einschränkungen des Schulbetriebes gibt es zurzeit nicht.

Anfang des Jahres haben Sie getwittert: „Bitte differenzieren: Kinder sterben. Das ist extrem tragisch. Aber sie sterben mit Covid-19 und nur extrem selten wegen Covid-19.“ Sie wurden daraufhin von Eltern mit vorerkrankten Kindern heftig kritisiert und haben Ihren Twitter-Account vorübergehend deaktiviert. Haben Sie den Tweet im Nachhinein bereut?

Eine sachliche Diskussion zum Thema Corona ist auf Twitter kaum mehr möglich. Wir müssen uns wieder stärker bewusst werden, dass für eine politische Bewertung immer auch eine differenzierte Betrachtung nötig ist. Ich hätte wahrscheinlich gar nicht versuchen sollen, dieses Argument auf Twitter einzuführen. Aber ich habe wirklich sehr schwer daran getragen, dass mir unterstellt wurde, ich würde die Rechte mancher Kinder nicht sehen, oder dass ich sogar in die Nähe faschistischen Gedankengutes gestellt wurde. Unsere Gesellschaft funktioniert nur, wenn wir in der Krise mit kühlem Kopf diskutieren und uns gegenseitig zugestehen, dass wir alle dafür arbeiten, für die Gesamtgesellschaft und damit auch alle Schülerinnen und Schüler die besten Lösungen zu finden.

