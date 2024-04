Tagesspiegel Plus Koalitions-Zwist um Abbau der kalten Progression : Steuerentlastungen für alle oder gezielt für die Mitte?

In der Debatte um den Inflationsausgleich wirft Finanzminister Christian Lindner SPD und Grünen eine Abkehr von Vereinbarungen beim Abbau der kalten Progression vor. Was will die FDP?