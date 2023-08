„Kollektive“ Abschiebung von Clan-Angehörigen Eine Idee, die eigentlich keiner hatte

Vergangene Woche löste Bundesinnenministerin Nancy Faeser mit einem Vorschlag zu einer Änderung von Paragraf 54 im Aufenthaltsgesetz (AufenthG) bundesweit Reaktionen aus. Demnach soll ein „besonders schweres“ Ausweisungsinteresse künftig auch in Fällen vorliegen, in denen ein Ausländer einer kriminellen Vereinigung im Sinne des Strafgesetzbuchs angehört oder angehört hat. So steht es als eine von einer ganzen Reihe Maßnahmen in Faesers „Diskussionsentwurf für ein Gesetz zur Verbesserung der Rückführung“, den ihr Haus bereits Anfang August öffentlich gemacht hatte. Von „Clans“ ist dort keine Rede.