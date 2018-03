Die syrische Armee ist nach Angaben von Aktivisten in eine wichtige Ortschaft der belagerten Rebellenenklave Ost-Ghuta vorgedrungen. "Regimekräfte haben Hammurije angegriffen und Teile unter ihre Kontrolle gebracht", erklärte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Mittwochabend. Die Rebellenenklave Ost-Ghuta vor den Toren der Hauptstadt Damaskus wurde auch am Mittwoch massiv bombardiert. Seit dem Beginn der Offensive syrischer Regierungstruppen auf Ost-Ghuta vor rund drei Wochen sind laut der Beobachtungsstelle mehr als 1200 Zivilisten getötet worden. Sie bezieht ihre Informationen nach eigenen Angaben von Aktivisten vor Ort. Ihre Angaben sind für Medien kaum zu überprüfen. (AFP)