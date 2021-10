Vor dem Hintergrund österreichischer Ermittlungen zu angeblicher Korruption in der Kanzlerpartei ÖVP ist eine Meinungsforscherin freigelassen worden. Wie die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) in Wien bestätigte, kam die Frau am Donnerstag wieder auf freien Fuß. Zwei Tage zuvor war sie festgenommen worden.

[Wenn Sie aktuelle Nachrichten aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Es sei kein Antrag auf Untersuchungshaft gestellt worden, berichtete die Nachrichtenagentur APA am Donnerstag unter Berufung auf die WKStA. Demnach besteht der ursprüngliche Haftgrund der Verdunkelungsgefahr nicht mehr.

Die Meinungsforscherin wurde vorgeworfen, Beweise zerstört zu haben. Die Angestellte eines Umfrageinstituts soll vor Durchsuchungen durch die Staatsanwaltschaft die Festplatte ihres Arbeitsrechners gelöscht haben. Die WKStA hatte vergangene Woche Korruptionsermittlungen gegen Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz, sein Umfeld und mehrere Medien eingeleitet.

Mehr zum Thema Demoskopin in Österreich unter Verdacht In Korruptionsaffäre um Kurz gibt es offenbar erste Festnahme

Das Team des Ex-Kanzlers soll dessen Aufstieg an die Spitze der konservativen Österreichischen Volkspartei und der Regierung seit 2016 durch geschönte Umfragen und gekaufte positive Medienberichte abgesichert haben. Im Gegenzug sollen hohe Summen, darunter auch Steuergelder, für Anzeigen geflossen sein. Wegen der Korruptionsermittlungen trat Sebastian Kurz als Kanzler zurück und wechselte als Fraktionschef ins Parlament. Sein Nachfolger ist der bisherige Außenminister Alexander Schallenberg. (AFP, dpa)