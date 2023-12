Kritische Fragen unerwünscht Warum immer mehr Politiker Podcasts betreiben

Den Ruf einer visionären Gestalterin hatte Angela Merkel selten, doch mit ihrem Politik-Podcast leistete die Bundeskanzlerin a. D. echte Pionierarbeit. Schon 2006, während der Fußball-Weltmeisterschaft, ging die erste Folge von „Die Kanzlerin direkt“ an den Start. Die CDU-Politikerin sei die erste Regierungschefin mit einem solchen Format, sagte ihr Regierungssprecher damals stolz und erklärte, die Botschaften seien so formatiert, dass man sie auf mobile Abspielgeräte „herunterladen, mitnehmen und jederzeit an jedem Ort der Welt anschauen“ könne.

17 Jahre später muss das Format Podcast nicht mehr erklärt worden. Aus der Pionierleistung ist längst ein Phänomen geworden. FDP-Finanzminister Christian Lindner, CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann und SPD-Chef Lars Klingbeil trennt politisch einiges, doch sie eint, dass sie alle mit einem Podcast in Merkels Fußstapfen getreten sind. Trotz voller Terminkalender nehmen sie sich die Zeit zum Labern. Mal nur ein paar Minuten, mal über Stunden, mal halb privat, mal live vor tausenden Zuschauern, oft tief in der Nische.

Denn der Podcast-Markt im Jahr 2023 scheint deutlich gesättigter als 2006. So kommt es, dass viele Politik-Podcasts regelmäßig floppen. Zwar leisten sich zunehmend auch Ministerien Audio-Formate, doch die finden nur selten ein breites Publikum. Das Bundesarbeitsministerium etwa zahlte 223.800 Euro für elf Folgen des Podcasts „Das Arbeitsgespräch“ mit Minister Hubertus Heil (SPD) und Promis, wie Tim Mälzer oder Natalie Wörner. Doch das inzwischen eingestellte Projekt erreichte laut „Spiegel“ am Ende nur 1326 Hörer.

Vor allem jüngere Menschen sollen erreicht werden

Auch andere Regierungspodcasts, etwa die „Rohrpost auf die Ohren“ des IT-Beauftragten des Bundes mit gerade einmal 648 Hörern, blieben erfolglos. 66.000 Euro steckte das Innenministerium bis zur Absetzung Ende 2021 in das Projekt. Von „Mondpreise“ sprechen Podcast-Experten. Etwas mehr Erfolg hatte das Format „Podcast vom Posten“ aus dem Auswärtigen Amt mit rund 13.000 Aufrufen – dafür nahm das Haus aber auch die Dienste eines externen Partners zu Hilfe.

Es gibt aber auch Politiker, die es hemdsärmliger angehen. „Wir machen uns natürlich schon Gedanken über die Gästeauswahl, aber im Eifer einer Sitzungswoche bereiten wir die konkrete Aufzeichnung dann meistens nur ein paar Minuten vor und legen dann los“, sagt etwa FDP-Politiker Konstantin Kuhle, der zusammen mit dem Parlamentarischen Geschäftsführer der Liberalen, Johannes Vogel, seit diesem Frühjahr den Podcast „Zukunft“ hostet. Gemeinsam besprechen sie darin aktuelle politische Fragen, erwähnen aber auch mal Privates, etwa, dass Vogel bald Vater wird.

Konstantin Kuhle kennt das Gefühl, in ein Mikrofon zu sprechen. © dpa/Moritz Frankenberg

„Podcasts sind eine gute Möglichkeit, Gedanken auch etwas länger auszuführen“, sagt Kuhle. Dabei würden sie vor allem dann Lob erhalten, wenn sie nicht in Phrasen verfielen, berichtet der stellvertretende Fraktionsvorsitzende über das Projekt, bei dem er von seinen Mitarbeitern im Bundestag unterstützt wird. Der Podcast sei Teil seiner politischen Kommunikation, sagt Kuhle: „Wir sind keine Podcaster, sondern Politiker mit einem Podcast.“

Podcasts sind nicht zu verwechseln mit kritischen und unabhängigen Journalistenfragen. Hendrik Zörner, Sprecher des Deutschen Journalisten-Verbands

Nicht alle sehen das gänzlich unkritisch: „Podcasts sind nicht zu verwechseln mit kritischen und unabhängigen Journalistenfragen“, sagt Hendrik Zörner vom Deutschen Journalisten-Verband. Es sei aber legitim, dass auch Politiker Podcasts betreiben würden. Es dürfe jedoch nicht dazu führen, dass Anfragen nicht mehr zeitnah beantwortet würden.

Aminata Touré, Sozialministerin in Schleswig-Holstein, betreibt schon seit vier Jahren mit ihrem Grünen-Parteifreund Lasse Petersdotter den Podcast „Das nehme ich mal mit“. Als einfache Abgeordnete im Landtag hätten sie ihre Besprechungen irgendwann einfach aufgezeichnet, seit sie Ministerin und Petersdotter Fraktionschef ist, müssten sie ihre Worte etwas bedachter wählen. „Als Ministerin trage ich Verantwortung. Ich spreche immer auch im Namen der Landesregierung. Die Abteilung Attacke übernimmt jetzt Lasse“, sagt Touré.

Doch auch sie will vor allem ihre Politik erklären, auf den Podcast werde sie häufig angesprochen. Über die Kosten anderer Podcasts wundert sie sich. „Das kostet bei uns gar nichts. Wir zeichnen auf und laden es hoch“, sagt Touré.

Der Bundeskanzler ist lieber Gast als Host

Der Podcast ihres Minister-Kollegen Danyal Bayaz, grüner Finanzminister in Baden-Württemberg, kostet dagegen rund 900 Euro pro Folge. In „Cäshflow“ beschäftigt sich Bayaz, der selbst gerne Podcasts beim Joggen hört, mit finanzpolitischen Themen und lädt dazu Gäste, wie Bundesbank-Präsident Joachim Nagel oder einer Steuerfahnderin, ein.

„Ich nehme da auch immer wieder Inspiration für meine tägliche Arbeit mit“, sagt Bayaz. Mit seinem Podcast will er vor allem Jüngere erreichen. „Es ist also erst mal ein weiterer Kommunikationsweg neben anderen.“

203.619 Abrufe hat der Podcast von Lars Klingbeil und Kevin Kühnert

Relativ spontan ist auch der gemeinsame Podcast von SPD-Chef Lars Klingbeil und SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert entstanden. In der Corona-Zeit waren die Terminkalender auf einmal leer, so entstand ein Instagram-Format, dass seit einiger Zeit auch als Podcast abrufbar ist. Mit den Abrufzahlen der „K-Frage“ ist man im Willy-Brandt-Haus zufrieden. Insgesamt wurden alle Folgen des Podcasts bislang 203.619 Mal wiedergegeben.

Nur einem scheint der Hype etwas suspekt: „Bundeskanzler Olaf Scholz nutzt neue Formate“, teilt ein Regierungssprecher auf Anfrage mit. Statt selbst Host zu sein, wie seine Vorgängerin, besucht Scholz offenbar lieber Podcasts als Gast, zuletzt etwa im Rap und Politik-Format „Machiavelli“ oder dem Talk-Podcast „Hotel Matze“.

Statt eines Podcasts betreibt Scholz dagegen das Video-Format „Kanzler kompakt“. In zwei bis drei Minuten wendet sich Scholz darin an die Bevölkerung. Die letzte Folge ist jedoch vom 1. Juli. „Das Format ist nicht eingestellt, sondern wird zu gegebenem Anlass fortgeführt“, betont ein Regierungssprecher. Immerhin leistet der Kanzler damit einen Beitrag zur momentanen Spardebatte. Eine Folge kostet netto rund 7000 Euro.