Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer macht sich im Zusammenhang mit dem CDU-kritischen Video vieler deutscher Youtuber Gedanken über Meinungsäußerungen im Internet vor Wahlen und deren mögliche Regulierung. Die CDU hatte am Sonntag bei der Europawahl rund 22,6 Prozent der Stimmen gewonnen, zusammen mit der CSU kommt die Union auf 28,7 Prozent. Bei der letzten Europawahl im Jahr 2014 war die Union noch auf 35,3 Prozent gekommen.

Laut "Hannoverscher Allgemeiner" sagte Kramp-Karrenbauer am Montag nach verschiedenen CDU-Gremiensitzungen: Würden 70 Zeitungsredaktionen vor einer Wahl dazu aufrufen, nicht CDU oder SPD zu wählen, würde dies als „klare Meinungsmache vor Wahlen“ eingestuft. Deshalb müsse man darüber reden: „Was sind Regeln aus analogen Bereich und welche Regeln gelten auch für den digitalen Bereich.“ In der Debatte, so heißt es in der "HAZ" weiter, müssten laut Kramp-Karrenbauer auch die Auswirkungen auf die Demokratie eine Rolle spielen.

Was genau AKK mit dieser Aussage meint, wird nicht ganz klar. Aber man könnte zumindest den Eindruck bekommen, dass Kramp-Karrenbauer Meinungsäußerungen von Influencern in den sozialen Medien regulieren will. Das käme aber aber einer Beschneidung der freien Meinungsäußerung gleich, das die Influencer als Privatpersonen in den sozialen Medien aktiv sind. Zudem haben Medien in der Vergangenheit Wahlempfehlungen auch in Deutschland gegeben - so zum Beispiel die inzwischen eingestellte Financial Times -, obwohl diese Praxis unüblich ist.

In der Woche vor der Wahl waren die CDU und auch die SPD massiv unter Beschuss geraten, nachdem der Youtuber Rezo zunächst ein Video mit dem Titel "Die Zerstörung der CDU" veröffentlich hatte. Darin warf er der CDU und insgesamt der in Berlin regierenden großen Koalition vor, angesichts von Klimawandel und einer sich weiter öffnenden Schere von Arm und Reich politisch versagt zu haben und nicht wählbar zu sein. Die Reaktion der CDU darauf bewertet diese inzwischen selbst als eher unzureichend. In der Folge veröffentlichten dann mehr als 70 deutsche Youtuber ein Video, in dem sie dazu aufriefen, bei der Europawahl nicht "nicht CDU", "nicht CSU" und "nicht SPD" zu wählen. Bei den Erstwählern erreichte die Union am Sonntag elf Prozent. (cir)