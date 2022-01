Tausende Demonstrantinnen haben in der uruguayischen Hauptstadt Montevideo weitverbreitete sexuelle Gewalt gegen Frauen angeprangert. Die Protestierenden beklagten am Freitag eine „Kultur der Vergewaltigung“ in dem südamerikanischen Land.

Zu dem Protest hatten feministischen Organisationen aufgerufen. Er war die Reaktion auf mehrere Vergewaltigungsfälle, die in den Tagen zuvor bekannt geworden waren.

Besonders große Empörung löste in Uruguay der Fall einer mutmaßlichen Gruppenvergewaltigung in einer Wohnung in Montevideo aus. Nach den Aussagen des Opfer wurde sie von mindestens drei Männern vergewaltigt.

Der sexuelle Gewaltakt wurde durch gerichtsmedizinische Untersuchungen bestätigt. Die Justiz forderte im Zuge der Ermittlungen DNA-Proben von den Tatverdächtigen an. (AFP)