Kanzleramtsminister Helge Braun hat seine Kandidatur für den CDU-Vorsitz angekündigt. Er werde der Landespartei in Hessen am Freitag bei einer Landesvorstandssitzung die Gründe für seine Bewerbung vorstellen, sagte ein Sprecher der hessischen CDU-Landtagsfraktion am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP. Offiziell nominiert werde er durch seinen Heimatkreisverband in Gießen.

[Wenn Sie aktuelle Nachrichten aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen will an diesem Freitag seine Kandidatur um den Parteivorsitz verkünden. Er wird am Vormittag in die Bundespressekonferenz in Berlin gehen, wie aus einer Einladung der Vereinigung der Hauptstadt-Journalisten vom Donnerstag hervorging. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur will Röttgen dort seine Kandidatur für den CDU-Vorsitz offiziell bekanntgeben.

Gestern hatte der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn mitgeteilt, dass er vorerst nicht mehr CDU-Vorsitzender werden möchte. Er wolle sich voll auf die Corona-Pandemie konzentrieren und deshalb in keinen internen Wahlkampf einsteigen, sagte Spahn.

Der Deutschen Presse-Agentur dpa zufolge sagte Spahn: „Ich bin im Team Union.“ Für seine Ankündigung erhielt er demnach Applaus.

[Lesen Sie hier mehr zum Kampf um den CDU-Vorsitz: Helge Braun mischt den trägen Machtkampf auf ( T+)]

Bereits vor drei Jahren hatte sich Spahn für den CDU-Vorsitz beworben. Er unterlag damals Annegret Kramp-Karrenbauer. Nach deren Rücktritt unterstützte er die erfolgreiche Kandidatur von Armin Laschet, der sein Amt auf dem Parteitag im kommenden Januar abgeben will. (Tsp, dpa)