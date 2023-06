„Lasst Euch nicht anstecken“ Bundespolizeichef kritisierte wohl Pechsteins Rede in internem Brief

Der Bundespolizeipräsident Dieter Romann hat offenbar Claudia Pechsteins Auftritt in Uniform beim CDU-Konvent scharf kritisiert. Das berichtet der „Spiegel“. In einem internen Brief habe er demnach an alle Beamtinnen und Beamten appelliert, sich von einem solchen Verhalten „nicht anstecken“ zu lassen. Die Bürger müssten in eine neutrale Amtsausübung vertrauen können.

„Beamtinnen und Beamten dienen dem ganzen Volk, nicht einer Partei. Sie haben ihre Aufgaben unparteiisch und gerecht zu erfüllen und ihr Amt zum Wohl der Allgemeinheit zu führen“, zitiert der „Spiegel“ aus dem Schreiben.

Die Bundespolizistin Claudia Pechstein hatte in ihrer Rede auf der CDU-Veranstaltung Abschiebungen abgelehnter Asylbewerber angemahnt und dies mit mehr Sicherheit im Alltag begründet.

Kritiker unterstellten ihr Populismus. Auch für das Tragen der Uniform wurde sie kritisiert, die Bundespolizei leitete deswegen eine dienstrechtliche Prüfung ein.

Von Seiten führender Unionspolitiker erhielt sie Rückendeckung. Parteichef Friedrich Merz lobte Pechsteins Auftritt anschließend als „brillant“. (Tsp)