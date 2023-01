Lauterbach im EU-Blindflug Wie steht es um die Cannabis-Legalisierung?

Wenn es ein Projekt für die „Fortschrittskoalition“ aus SPD, Grünen und FDP mit hohem Symbolwert gibt, dann ist es die Legalisierung von Cannabis. Doch das Vorhaben ist ins Stocken geraten. Denn es ist unklar, ob die EU-Kommission die eigentlich für 2024 geplanten Freigabe von Cannabis durchwinkt. Und auch die SPD unterstützt das Ampel-Projekt nur halbherzig.

Vor allem bei den Grünen und der FDP steigt die Ungeduld angesichts des schleppenden Gesetzgebungsverfahrens. „Wir haben als Zukunftskoalition in unserem Koalitionsvertrag die kontrollierte Freigabe von Cannabis zu Genusszwecken als Ziel formuliert. Wir wollen entsprechend schnellstmöglich einen Gesetzentwurf“, sagte der gesundheitspolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Andrew Ullmann, dem Tagesspiegel.

Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) wollte sich vor der Vorlage seines Gesetzentwurfes bei der EU-Kommission absichern. Deshalb übermittelte er der Brüsseler Behörde die im Oktober verabschiedeten Eckpunkte für die geplante Cannabis-Legalisierung – in der Hoffnung, die Kommission werde eine europarechtliche Prüfung vornehmen. Doch in der Kommission hält man sich offiziell bedeckt. Da die Bundesregierung das so genannte Notifizierungsverfahren noch nicht gestartet habe, könne man sich auch nicht äußern, sagte eine Sprecherin dem Tagesspiegel.

Lauterbachs Plan zur Cannabis-Legalisierung Im vergangenen Oktober hat das Bundeskabinett Eckpunkte für die geplante Cannabis-Legalisierung beschlossen. Darin heißt es, dass der Erwerb und der Besitz bis zu einer Höchstmenge bis 30 Gramm Genusscannabis zum Eigenkonsum im privaten und öffentlichen Raum straffrei ermöglicht werden sollen. Zudem soll der private Eigenanbau in begrenztem Umfang erlaubt werden. Geplant ist außerdem, die Produktion, die Lieferung und den Vertrieb von Cannabis innerhalb eines lizenzierten und staatlich kontrollierten Rahmens zuzulassen.

Bei diesem Notifizierungsverfahren kann die Kommission eine erste Prüfung des Gesetzentwurfes vornehmen, den Lauterbach derzeit erst noch erarbeitet. Nach der Verabschiedung des Gesetzes will die Kommission nach eigenen Angaben dann erneut den Text auf die Übereinstimmung mit dem EU-Recht abklopfen.

Anders gesagt: Es ist überhaupt noch nicht klar, wie sich Brüssel zu den Plänen Lauterbachs verhalten wird. Dass das Gesetz auf EU-Ebene scheitern könnte, liegt unter anderem an einer Richtlinie aus dem Jahr 2004. Dort heißt es, dass der illegale Drogenhandel „eine Bedrohung der Gesundheit, Sicherheit und Lebensqualität der Bürger der Europäischen Union sowie der legalen Wirtschaftstätigkeit, der Stabilität und der Sicherheit der Mitgliedstaaten“ darstelle.

Geahndet werden müssen demnach „das Gewinnen, Herstellen, Ausziehen, Zubereiten, Anbieten, Feilhalten, Verteilen, Verkaufen, Liefern – gleichviel zu welchen Bedingungen –, Vermitteln, Versenden – auch im Transit –, Befördern, Einführen oder Ausführen von Drogen“.

Weiter sieht die Richtlinie vor, dass „das Anbauen des Opiummohns, des Kokastrauchs oder der Cannabispflanze“ unter Strafe gestellt werden müssen. Keine Strafe droht hingegen, wenn Kiffer Cannabis „ausschließlich für ihren persönlichen Konsum im Sinne des nationalen Rechts“ rauchen.

Die Ampel-Koalition stellt sich hingegen auf den Standpunkt, dass mit einer kontrollierten lizenzierten Abgabe von Cannabis der Schwarzmarkt austrocknen würde. Zudem betont Lauterbach, dass durch die geplanten Kontrollen bei Produktion, Lieferung und Vertrieb die Gesundheitsgefährdungen durch Cannabis nicht größer, sondern im Gegenteil geringer ausfallen würden.

Nach den Worten des FDP-Gesundheitspolitikers Ullmann könne indes man „nicht ewig darauf warten, dass wir vorab Signale aus Europa bekommen, bis wir endlich gesetzgeberisch tätig werden“. Der Weg der Ampel sei „legal und legitim“ und werde entsprechend auch in Europa bestehen, zeigte sich Ullmann überzeugt. Das Gesundheitsministerium sei „in der Pflicht, zügig ein EU-sicheres Gesetz zu formulieren“, sagte er weiter.

Dass die EU-Kommission zumindest den Berliner Plänen zur Schaffung eines eigenen Marktes skeptisch gegenübersteht, hatte sich nach dessen Darstellung bei einem Gespräch des bayerischen Gesundheitsministers Klaus Holetschek (CSU) mit der EU-Generaldirektorin Monique Pariat im November in Brüssel herausgestellt. Holetschek gehört zu den Oppositionspolitikern, die gegen die Legalisierung von Cannabis kämpfen. Im vergangenen Monat gab er ein wissenschaftliches Rechtsgutachten in Auftrag, um die völker- und europarechtlichen Grenzen einer Cannabis-Legalisierung in Deutschland zu klären. „Mein Ziel ist es, die Debatte zu versachlichen“, erklärte er seinerzeit.

Aber auch die Ampel-Regierung versucht, die EU-Kommission in informellen Gesprächen von ihrer Sichtweise zu überzeugen: Zwei Tage bevor Holetschek seinerzeit im November seinen Termin in Brüssel hatte, besprach sich der Berliner Gesundheits-Staatssekretär Thomas Steffen ebenfalls mit der französischen EU-Beamtin Pariat.

Trotz der Sondierungen von Lauterbachs Staatssekretär hat die EU-Kommission aber offenbar kein Interesse, zum jetzigen Zeitpunkt allzu tief in die Materie einzutauchen. Die damit für die Bundesregierung entstandene Unsicherheit bedeutet aber nach der Ansicht des Europarechtlers Daniel Thym von der Uni Konstanz nicht, dass die in Deutschland geplante kontrollierte Abgabe der Droge an Erwachsene zu Genusszwecken „zwingend rechtswidrig“ sei. Es gebe aber rechtliche Risiken, denn schließlich sei bei der Cannabis-Legalisierung durchaus der EU-Rechtsrahmen zu beachten.

Erschwert wird das Projekt zudem dadurch, dass nicht alle Ampel-Partner von den Cannabis-Plänen gleichermaßen überzeugt sind. Während Grüne und FDP die vollständige Legalisierung eher befürworten, ist man bei der SPD geteilter Meinung. Etliche Sozialdemokraten wünschen zwar die Entkriminalisierung beim Cannabis-Konsum, haben aber Bedenken gegen die Legalisierung des Handels. „Es muss dringend geprüft werden, ob der Weg der Legalisierung überhaupt mit EU-Recht vereinbar ist“, sagte etwa der SPD-Gesundheitspolitiker Christos Pantazis.

