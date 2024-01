Lauterbach und Niejahr sind ein Paar Der Gesundheitsminister hat eine neue Freundin

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ist wieder in festen Händen. Der SPD-Politiker bestätigte der „Bild am Sonntag“, in einer Beziehung mit der Journalistin Elisabeth Niejahr zu sein.

Sie ist Geschäftsführerin für den Bereich „Demokratie stärken“ an der Hertie School in Berlin. Die 58-Jährige arbeitete unter anderem für „Spiegel“, „Zeit“ und „Wirtschaftswoche“. Sie ist Autorin mehrerer Bücher.

„Ich bin froh, dass es Elisabeth Niejahr in meinem Leben gibt“, sagte der 60-jährige Lauterbach der „Bild am Sonntag“.

Elisabeth Niejahr 2018 auf der DIVERSITY Konferenz. © Mike Wolff, TSP

Der Minister hat fünf Kinder von zwei Frauen. Der Illustrierten „Bunte“ hatte er den Angaben zufolge 2021 gesagt: „Ich möchte tatsächlich nicht den Rest des Lebens Single bleiben.“ Zum kompletten Glück fehle ihm eine liebevolle Frau. (dpa/AFP)