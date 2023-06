Linke bricht mit Sahra Wagenknecht Die Entscheidung war überfällig

Die Linkspartei ist Krise gewöhnt. Sie kennt eigentlich nichts anderes. Wer mit altgedienten Parteimitgliedern über die aktuelle Situation spricht, hört immer wieder, dass man sich in den vergangenen Jahrzehnten schon aus ganz anderen Lagen herausmanövriert habe.

Mag sein, dass die Linke mehr Drama erlebt hat als anderen Parteien, aber die drohende Bedeutungslosigkeit derart kleinzureden wirkt doch ein wenig hilflos.

Noch ist die Linke in neun Landtagsparlamenten vertreten. Doch vor allem im Osten, wo die Partei immer stark war, verliert sie seit Jahren an Zustimmung. Und das, obwohl es genug Menschen gibt, deren Interessen die politische Linke in Deutschland vertreten könnte.

Hier geht der Trend sogar nach oben, eine Krise jagt die nächste. Wer aber will eine Partei wählen, der der Markenkern fehlt, von der niemand weiß, wofür sie eigentlich steht, und von der man wenig anderes mitbekommt als ein dauerndes Hauen und Stechen?

Ein dauerndes Hauen und Stechen

Und immer mittendrin in dem Hauen und Stechen: Sahra Wagenknecht, die von der Galionsfigur zur Querschlägerin avancierte. Jetzt ist es also so weit: Wagenknecht, die in der Vergangenheit immer wieder mit Rechts flirtete und seit Monaten mit der Gründung einer eigenen Partei kokettiert, ist in der Partei nicht mehr erwünscht.

Bruch mit Wagenknecht Der Linke-Vorstand hat sich von der Bundestagsabgeordneten Sahra Wagenknecht losgesagt und sie zur Rückgabe ihres Mandats aufgefordert. „Die Zukunft der Linken ist eine Zukunft ohne Sahra Wagenknecht“, heißt es in einem Beschluss des Parteivorstandes am Wochenende in Berlin. Hintergrund des Dauerstreits ist, dass die Ex-Fraktionschefin seit längerem darüber nachdenkt, eine eigene Partei zu gründen. Die Linke-Führung hat das wiederholt scharf kritisiert und Wagenknecht gedrängt, sich zu entscheiden.

Der Parteivorstand hat sie aufgefordert, ihr Mandat zurückzugeben, sie hat keine Lust mehr auf das ewig über der Partei schwebende Damoklesschwert. Das ist die richtige Entscheidung und sie war mehr als überfällig. Wählerinnen und Wähler haben ein Recht darauf zu wissen, wofür eine Partei steht.

Kann klare Kante die Linke noch retten?

Fraglich ist allerdings, ob die klare Kante gegen Wagenknecht auch helfen wird, die Linke aus der Abwärtsspirale herauszukatapultieren. Nun gibt es zumindest wieder eine Chance.

Wagenknecht polarisiert, wie kaum eine zweite Politikerin wird sie aber auch gefeiert. Mit einem Weggang Wagenknechts könnten der Partei somit auch eine Menge Stimmen verloren gehen. Sollte die Linkskonservative wirklich ernst machen mit ihrer eigenen Partei, dürften gleich zwei Oppositionsparteien zittern: die Linke und die AfD, um deren Wählerinnen und Wählern Wagenknecht sich ja ganz offensiv bemüht.