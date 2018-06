Generationenstreit "Das sind keine grünen Hipsters", sagte Parteichefin Katja Kipping in ihrer Rede über die Neumitglieder der Linken. Sie nahm damit Bezug auf eine Kritik, die Fraktionschefin Sahra Wagenknecht in den vergangenen Wochen öfter geäußert hatte. Wagenknecht hatte moniert, die Linke nehme zu sehr das junge, urbane und grüne Publikum in den Blick. Dieses Argument wollte Kipping in ihrer Parteitagsrede entkräften - und damit den Konflikt zwischen Jungen und Alten entschärfen. Beide Gruppen seien wichtig für die Partei, betonte sie.

Gerd Krah von der sächsischen "Landesarbeitsgemeinschaft Senioren" findet das gut. "Die Jungen haben halt andere Vorstellung, die wollen sich anders einbringen als in den Basisgruppen zu diskutieren", sagt er. Deshalb sei Kippings Vorstoß ein richtiges Signal: die Alten und die Jungen müssten zusammenhalten, anstatt sich in Konflikten zu verlieren.