Macrons Größenwahn Frankreichs Präsident spaltet und schwächt den Westen

Vielleicht ist Emmanuel Macron der pompöse Empfang in Peking einfach zu Kopfe gestiegen. Vielleicht haben ihm die - mutmaßlich von der Kommunistischen Partei bestellten - „Wir lieben Dich!“-Jubelrufer in China zu sehr geschmeichelt.

Es schwingt jedenfalls eine ordentliche Portion Größenwahn mit bei Macrons Forderungen nach einer „strategischen Autonomie“ Europas, einer Rolle als „dritte Supermacht“ neben den USA und China. Dass der französische Präsident befindet, die Europäer dürften nicht als „Gefolgsleute Amerikas“ erscheinen und dass er den China-Taiwan-Konflikt herunterspielt („nicht unsere Krise“) macht die Sache noch viel schlimmer.

Verstörend sind außerdem die Umstände von Macrons Äußerungen. So äußerte er sich, quasi nebenbei, in einem Interview mit „Politico“ und der französischen Zeitung „Les Echos“ in der eigenen Präsidenten-Maschine, während eines inner-chinesischen Fluges im Rahmen seines Staatsbesuches. Ausgerechnet im autoritär regierten China also drängt Macron auf mehr Distanz zu den USA ­­- statt weniger Abhängigkeit Europas von Wladimir Putins Verbündeten China einzufordern. Derlei Ansagen im Ausland, und dann noch in China, zu machen sind mehr als ein diplomatischer Fauxpas.

Chinas KP gefällt diese Uneinigkeit

Während seiner China-Reise ließ Macron den Eindruck zu, er trete als „good cop“ gegenüber Xi auf, während EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen so automatisch die Rolle als „bad cop“ zukam. Macron wurde von Xi extrem feierlich begrüßt, während von der Leyen ein kühler Empfang zuteil wurde.

Macron würdigte das Ukraine-Papier der chinesischen Regierung euphorisch (und kontrafaktisch) als „Friedensplan“, von der Leyen nannte den Plan „nicht gangbar“. Die Kommunistische Partei Chinas registriert derlei Uneinigkeiten.

Eine Freude für Pekings Propaganda

Nach seiner Reise postete Macron auf seinem Twitter-Profil ein Video, das der kommunistischen Propaganda helle Freude bereiten dürfte. Von der Leyen verwies nach ihren Gesprächen per Tweet auf „Ungleichgewichte und Risiken anzugehen, die sich aus Abhängigkeiten und dem Export sensibler Technologien ergeben“ und betonte „Wachsamkeit“ bei Chinas Maßnahmen gegenüber der Ukraine. Man nennt dies: Kakofonie.

Wo ist die Gegenleistung?

Mit seinem Gebaren in China hat Macron den Westen gespalten und geschwächt. Glaubt Macron, innenpolitisch angeschlagen und längst im Spätherbst seiner politischen Macht stehend, wirklich von Xi auf Augenhöhe wahrgenommen zu werden? Was Bitteschön hat er in Peking erreicht, für sein Land, für Europa, für den Westen? Und für die Ukraine? Was ist die Gegenleistung Xis für Macrons Schmeicheleien?

Xi bleibt beim russischen Angriffskrieg stur an der Seite Moskaus. Indem Macron die zunehmende Aggression Pekings gegenüber Taiwan klein redete (und diese „Krise“ den USA überlassen will) verschafft er Xi außen- und militärpolitischen Spielraum, bezeichnenderweise just während China in einem Manöver tagelang die Abriegelung Taiwans erprobte.

Was Macron von Scholz unterscheidet

Gewiss, auch die Ausbeute des Besuches von Kanzler Olaf Scholz Ende 2022 in Peking war bescheiden. Dass sich Xi gegen den Einsatz von Nuklearwaffen im Ukraine-Krieg aussprach, hat ihn nichts gekostet. Scholz stellte das als Ertrag seiner Diplomatie da. Geschenkt. Auf törichte Vorstöße und „Supermacht“-Fantasien hat der Kanzler in Peking verzichtet.

Man kann Scholz vieles vorwerfen, darunter eine allzu große Nachsicht mit Peking und die menschenrechtspolitische Leisetreterei, die in seiner Partei eine so unrühmliche Tradition hat. Den Westen aber ausgerechnet in China zu spalten - darauf wäre Scholz nicht einmal im Traum gekommen.

Die Lehre aus dem Krieg

Die Lehre aus der viel zu langen, am Ende mörderischen deutschen und europäischen Naivität mit dem Autokraten Wladimir Putin muss doch mit Blick auf andere Diktaturen lauten: Abstand statt Anbiederung. Gegenüber totalitären Autokraten bedarf es eines robusten, selbstbewussten und geeinten Auftretens der gleichgesinnten Nationen, auch jenseits von EU und Nato.

Joe Biden ist es nach dem Beginn von Russlands Krieg gelungen, eine solche Allianz zu schmieden. Dass Macron nun Zweifel an diesem Bündnis sät und den USA in den Rücken fällt, ist ein schwerer politischer Schlag für den Westen, für Freiheit und Frieden. Xi und Putin gefällt das.

Zur Startseite