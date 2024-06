„Make Europe Great Again“ EU-Vorsitz von „Trump-Fan Orbán“ weckt Zweifel und Skepsis

An diesem Montag tritt die EU in eine schwierige Phase. Den EU-Ratsvorsitz übernimmt für ein halbes Jahr Ungarn – ein Land, das in der Vergangenheit wiederholt bei den europäischen Militärhilfen für die Ukraine blockiert und obendrein mit weit verbreiteter Korruption zu kämpfen hat.

Ungarn hat für sechs Monate den Vorsitz in den Ministerräten und verfügt damit über großen Einfluss auf die Brüsseler Tagesordnung im kommenden Halbjahr. Ein Beispiel: Zu den demnächst geplanten EU-Projekten gehört eine Richtlinie, die einen einheitlichen Rechtsrahmen zur Korruptionsbekämpfung in der Gemeinschaft liefern soll. Die Verhandlungen zwischen EU-Parlament, Kommission und Mitgliedstaaten über die Richtlinie sollen noch in diesem Jahr beginnen.

Dass ausgerechnet Ungarn in dieser Zeit den Vorsitz innehat, ist heikel. Denn die EU-Kommission hat wegen Korruptionsvorwürfen ein Rechtsstaatsverfahren gegen Budapest eingeleitet.

Ungarns EU-Vorsitz Nach eigenen Angaben erwartet die ungarische Ratspräsidentschaft in den kommenden sechs Monaten 37 offizielle Ratssitzungen und rund 1500 Sitzungen der Arbeitsgruppen zu moderieren. Das Motto von Ungarns EU-Vorsitz lautet „Make Europe Great Again“ – Macht Europa wieder groß!“. Der Spruch erinnert an den Slogan „Make America Great Again“ des früheren US-Präsidenten Donald Trump. (Tsp)

Die Vizepräsidentin der EU-Kommission, Vera Jourova, mahnte ein unparteiisches Vorgehen Ungarns während des Ratsvorsitzes an. „Die Rolle eines jeden Ratsvorsitzes ist es, ein ehrlicher Makler zu sein und im Namen aller 27 Mitgliedstaaten nach einem Kompromiss zu suchen, sei es im Rat oder in den Trilogen“, sagte Jourova dem Tagesspiegel mit Blick auf den EU-Ministerrat sowie die Verhandlungen mit der Kommission und dem Europaparlament.

Sie gehe davon aus, dass die ungarischen Partner effizient arbeiteten und eine professionelle Leistung erbringen werden, die „für Europa von Nutzen“ sei, sagte die tschechische Politikerin weiter. „Jeder Ratsvorsitz hat den Ehrgeiz, die Dossiers voranzubringen, und ich erwarte, dass die Anti-Korruptionsrichtlinie keine Ausnahme sein wird“, sagte Jourova.

Wenn die große Mehrheit der EU-Mitgliedstaaten im Rat zusammensteht, kann Ungarn seine Einzelinteressen auch nicht durchsetzen. Anton Hofreiter (Grüne), Vorsitzender des Europaausschusses im Bundestag

Aber auch für die Ukraine-Politik könnte Ungarns EU-Vorsitz weit reichende Folgen haben. In Berlin gehen die Meinungen darüber auseinander, wie groß am Ende der Schaden ist, den der EU-Skeptiker Viktor Orbán möglicherweise anrichten kann.

Ungarns Ministerpräsident wollte Ende letzten Jahres zunächst die Aufnahme von EU-Beitrittsgesprächen mit der Ukraine verhindern. Dagegen half dann der „Kaffeetrick“: Während Orbán beim EU-Gipfel den Raum zum Kaffeetrinken verließ, stimmten die übrigen Teilnehmer für die Aufnahme der Verhandlungen mit Kiew.

„Bundeskanzler Olaf Scholz ist in der Vergangenheit sehr geschickt mit Ungarn umgegangen, als es darum ging, die Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine zu beginnen“, sagte der Vorsitzende des Europaausschusses im Bundestag, Anton Hofreiter, dem Tagesspiegel.

Nach den Worten des Grünen-Politikers ist es wichtig, dass die Bundesregierung jetzt auch weiter so agiere. „Wenn die große Mehrheit der EU-Mitgliedstaaten im Rat zusammensteht, kann Ungarn seine Einzelinteressen auch nicht durchsetzen“, glaubt Hofreiter.

US-Wahl fällt in Ungarns EU-Vorsitz

Allerdings fällt Ungarns EU-Vorsitz genau in die Phase, in der die US-Präsidentschaftswahl im November einer Rückkehr von Donald Trump ins Weiße Haus im Januar 2025 – also nach Ungarns EU-Vorsitz – den Weg ebnen könnte. „Mit Blick auf die Wahlen in den USA muss sich Europa jetzt eigenständig und unabhängiger aufstellen“, verlangte Hofreiter. Er äußerte Zweifel, „dass der Trump-Fan Orbán den außenpolitischen Herausforderungen Europas gewachsen ist“.

Fordert Geschick im Umgang mit Orbán: Anton Hofreiter (Grüne). © Imago/dts Nachrichtenagentur

Anders sieht das der Vizevorsitzende der Unions-Bundestagsfraktion, Johann Wadephul (CDU). Orbán sei „einer der wenigen, der nach wie vor einen Gesprächskontakt zu Donald Trump hat“, betonte der CDU-Politiker angesichts einer möglichen Wahl des Republikaner-Kandidaten.

Unionsfraktions-Vize Johann Wadephul (CDU) hält Orban für einen „der wenigen, der nach wie vor einen Gesprächskontakt zu Donald Trump hat“. © dpa/Michael Kappeler

Der Kontakt zwischen Orbán und Trump könne auch sinnvoll sein, um Positionen der Europäischen Union frühzeitig zu übermitteln, „zum Beispiel über geeinte Handelsinteressen der EU, insbesondere mit Blick auf den Automobilsektor“, sagte Wadephul.

Natürlich wünschen wir uns in den kommenden Monaten eine stärkere Bereitschaft Ungarns, zu schnelleren Entscheidungen zu kommen. Johann Wadephul (CDU), Vizevorsitzender der Unionsfraktion, zu Hilfen der EU für die Ukraine

Trump hatte in seiner Amtszeit als Präsident Zölle auf Auto-Importe in Höhe von 20 Prozent ins Spiel gebracht. Davon wären vor allem Hersteller aus Deutschland betroffen gewesen. Im November 2019 verzichtete er allerdings auf die angedrohten Strafzölle.

Mit Blick auf die Ukraine-Politik der EU wies auch Wadephul ähnlich wie Hofreiter darauf hin, dass Ungarn zwar „häufig auf der Bremse stand“, aber am Ende die Unterstützung für Kiew immer möglich gemacht habe. „Natürlich wünschen wir uns in den kommenden Monaten eine stärkere Bereitschaft Ungarns, zu schnelleren Entscheidungen zu kommen“, so der Unionsfraktions-Vize. Das Problem sei aber weniger Ungarn „als die fortwährende Zögerlichkeit im Kanzleramt, notwendige Waffen schnell zu liefern und die langfristige Finanzierung zur Neubeschaffung des abgegebenen Materials bereitzustellen“.

Derweil sieht es der SPD-Außenpolitiker Michael Roth als „billige Provokation“ Orbáns, dass sich das Motto der ungarischen Präsidentschaft („Make Europe Great Again“) an Trumps Slogan „Make America Great Again“ anlehne.

Der SPD-Außenpolitiker Michael Roth sieht in dem Motto des ungarischen EU-Vorsitzes eine „billige Provokation“. © dpa/Jacob Schröter

„Dennoch halte ich die Gefahr, dass Orban in den kommenden sechs Monaten tatsächlich großen politischen Schaden in der EU anrichten kann, für überschaubar“, sagte der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag weiter.

Auch Orbán wird sich im Glanze einer erfolgreichen Ratspräsidentschaft sonnen wollen und kann es sich daher nicht erlauben, allzu viel Sand ins europäische Getriebe zu streuen. Der SPD-Außenpolitiker Michael Roth

Der ungarische Ratsvorsitz falle schließlich in eine Phase, in der sich die EU-Institutionen nach der Europawahl gerade erst neu konstituieren und die europäische Gesetzgebungsmaschinerie wieder in Gang kommen müsse. „Das lässt deutlich weniger Raum, um eigene Themen auf die Tagesordnung zu setzen und missliebige Vorhaben zu blockieren“, sagte Roth.

Roth kritisierte, dass Orbán in den vergangenen Jahren in Brüssel regelmäßig durch seine Vetopolitik „und weniger als Taktgeber aufgefallen“ sei. Der SPD-Politiker warnte, dass Ungarn einen deutlich höheren Preis als die EU zahlen müsste, falls das Land im EU-Vorsitz nicht die eigenen nationalen Interessen zurückstellen sollte.

„Denn auch Orbán wird sich im Glanze einer erfolgreichen Ratspräsidentschaft sonnen wollen und kann es sich daher nicht erlauben, allzu viel Sand ins europäische Getriebe zu streuen“, prognostizierte Roth.