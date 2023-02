„Manifest für den Frieden“ Wagenknecht bringt ihre Partei ins Dilemma

Einige Wochen blieb es eher still um Sahra Wagenknecht. Innerhalb der Linkspartei war fast schon Erleichterung darüber zu spüren, dass nicht mehr ständig von einer drohenden Spaltung der Partei die Rede war. Dazu kam das Wahlergebnis in Berlin, das erste seit langer Zeit, über das sich die Linken freuen konnten. Doch nun gibt es neuen Ärger um die prominente Bundestagsabgeordnete.

Selbst der Linken-Parteivorstand erfuhr erst aus den Medien von dem „Manifest für den Frieden“, das Wagenknecht gemeinsam mit der „Emma“-Herausgeberin Alice Schwarzer verfasst hatte. In dem Aufruf fordern sie Verhandlungen mit Russland statt weiterer Waffenlieferungen an die Ukraine. Zugleich riefen Wagenknecht und Schwarzer zur Teilnahme an einer Kundgebung am 25. Februar am Brandenburger Tor auf.

Den Aufruf zu der Kundgebung hatte nach eigenen Angaben auch der AfD-Vorsitzende Tino Chrupalla unterzeichnet. „Im Einsatz für den Frieden sollten Parteigrenzen keine Barrieren sein“, betonte er. Innerhalb der Linkspartei wurde der Vorwurf laut, hier werde wieder an einer „Querfront“ von ganz links und ganz rechts gearbeitet. Berlins ehemalige Sozialsenatorin Elke Breitenbach kritisierte, mit dem Aufruf werde „die Tür nach rechts“ geöffnet. „Ich hoffe, meine Partei unterstützt diesen Irrsinn nicht“, schrieb Breitenbach auf Twitter.

Ich hoffe, meine Partei unterstützt diesen Irrsinn nicht. Berliner Linken-Politikerin Elke Bretenbach

Durch Äußerungen des ehemaligen Linken-Vorsitzenden Oskar Lafontaine, der mittlerweile aus der Partei ausgetreten ist, sehen sich die Kritiker nun bestätigt. Alle, die „ehrlichen Herzens Frieden wollen“, seien auf der Kundgebung willkommen, sagte Wagenknechts Ehemann in einem Video, das die Moderatorin Milena Preradovic veröffentlichte.

Lafontaine: „keine Gesinnungsprüfung“ bei der Kundgebung

Auf deren Nachfrage, ob denn auch AfD-Wähler und AfD-Politiker bei der Demonstration „mitmarschieren“ dürften, antwortete der Linken-Mitgründer: „Da gibt es keine Gesinnungsprüfung.“ Lafontaine sagte, es sollten nur nicht „entsprechende Fahnen, etwa der Reichsbürger“ gezeigt oder politische Propaganda gemacht werden. „Die Veranstaltung sollte nicht instrumentalisiert werden.“

Nun könnte man dies als Äußerungen eines ehemaligen Parteimitglieds abtun. Doch Wagenknecht selbst wählte fast wortgleiche Formulierungen wie Lafontaine: „Auf unserer Kundgebung ist jeder willkommen, der ehrlichen Herzens für Frieden und für Verhandlungen demonstrieren möchte“, sagte sie im „Spiegel“-Interview. Rechtsextreme Flaggen und Symbole würden nicht geduldet.

Wagenknechts Anhänger warben parteiintern dafür, dass die Linke sich hinter den Aufruf stellt. Ein entsprechender Antrag wurde im Parteivorstand diskutiert. Doch an der fehlenden Abgrenzung zur AfD gibt es intern massive Kritik, besonders nach den Äußerungen Lafontaines.

„Für uns gilt: klare Kante gegen Rechts“, sagte der stellvertretende Parteivorsitzende Lorenz Gösta Beutin dem Tagesspiegel. „Friedenspolitik und Antifaschismus darf man nicht voneinander trennen.“ Zugleich kritisierte er, dass in dem „Manifest für den Frieden“ die Aufforderung an Russland fehle, die Truppen aus der Ukraine abzuziehen.

Wagenknechts Vorstoß stellt ihre Partei nun allerdings vor ein Dilemma. Erklärtes Ziel der Linken ist es, sich als „Friedenspartei“ zu profilieren und damit von den anderen im Bundestag vertretenen Parteien abzugrenzen. Doch eine eigene große Kundgebung zum Jahrestag des russischen Überfalls auf die Ukraine hat die Partei nicht organisiert. Diese Lücke konnte Wagenknecht nun für sich nutzen.

Unterstützung bekam sie von einem prominenten Linken, der bisher im Konflikt zwischen ihr und der Parteiführung lange zu vermitteln versuchte. Der ehemalige Fraktionschef Gregor Gysi unterzeichnete den Aufruf und warb um Unterstützung. Das Manifest und die Friedenskundgebung seien „in einer Atmosphäre der Kriegshysterie dringend notwendig“.

