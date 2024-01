Maßlose Vorwürfe in Migrationspolitik Wenn alle immer „wie die AfD“ sein sollen, wirkt die AfD wie alle anderen

Was für ein Signal hätte ausgehen können von diesem Wochenende: Tausende demonstrieren in deutschen Städten gegen die Massendeportationsfantasien der AfD. Die CDU ruft endlich die in weiten Teilen rechtsextremistische Partei zum Hauptgegner bei den Wahlen in diesem Jahr aus. Hendrik Wüst, der liberale Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, schlägt einen „Pakt der Mitte“ gegen die Unterwanderung der Gesellschaft durch Extremisten vor. Es hätten Tage wehrhafter Demokratie sein können.