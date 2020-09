US-Präsident Donald Trump hat bei einem Besuch in den Waldbrandgebieten in Kalifornien erneut den Klimawandel geleugnet. Das Weltklima werde sich bald wieder abkühlen, sagte Trump am Montag bei einem Treffen mit Experten in Sacramento. "Es wird wieder kühler werden. Sie werden schon sehen", sagte der US-Präsident.

Sowohl der US-Präsident als auch sein Rivale Joe Biden rücken die Waldbrände ins Zentrum ihres Wahlkampfs. Trump forderte bei seinem Besuch im demokratisch regierten Kalifornien nach seiner vorangegangen Kritik an den Lokalbehörden eine "gute und starke" Forstverwaltung. Darauf habe er bereits seit drei Jahren hingewiesen, sagte der Republikaner nach seiner Ankunft in McLellan Park - und verwies darauf, dass sich die Brände jetzt auf die nördlich gelegenen Bundesstaaten Oregon und Washington erstreckten.

Sein demokratischer Herausforderer Joe Biden griff ihn massiv an. Obwohl der „Westen im wahrsten Sinne des Wortes in Flammen steht“, verleugne Trump weiter den Klimawandel und dessen „unerbittliche“ Folgen, sagte Biden am Montag in Wilmington im Bundesstaat Delaware. Anstatt seine Politik auf wissenschaftliche Erkenntnisse zu stützen, betätige sich Trump als „Klima-Brandstifter“.

Unter Trump sind die USA aus dem Pariser Klimaabkommen zur Bekämpfung der Erderwärmung ausgestiegen.

Auf die Frage von Journalisten, ob der Klimawandel eine Rolle bei den Bränden spiele, sagte Trump, seiner Meinung nach sei das mehr eine Frage "des Managements". Andere Länder hätten schließlich nicht solche Probleme wie die Westküste. Änderungen bei der Forstverwaltung seien etwas, was man schnell angehen könne.

Beim Klimawandel aber müssten sich einen ganze Reihe von Ländern ändern und man müsse sich fragen, ob Indien, China oder Russland das tun würden.

Tausende Häuser und ein halbes Dutzend Orte sind durch die Feuerkatastrophe seit August an der Westküste bereits zerstört worden. Mehr als 20 Menschen starben und über 1,6 Millionen Hektar Land wurden niedergebrannt. (Reuters, AFP)