Mehr, schneller und günstiger FDP will „Bau-Booster“ für Deutschland

Die FDP fordert, in Deutschland mehr, schneller und günstiger zu bauen. „Deutschland befindet sich in einer Baukrise“, heißt es in einem Positionspapier der FDP-Bundestagsfraktion, das am Dienstag beschlossen werden soll und dem Tagesspiegel exklusiv vorliegt. Darin fordern die Liberalen, 2023 solle ein Jahr der Planungs- und Baubeschleunigung und der Einstieg in eine nachhaltige Baukostensenkung werden.

Konkret listet das Papier elf Punkte auf, darunter die Schaffung eines digitalen Bauantrags und der Ausweitung von Bauflächen. Zudem solle die Umnutzung erleichtert werden, etwa der Wechsel von leerstehenden Bürogebäuden in Wohneinheiten. „Hier könnte neuer Wohnraum in attraktiver und konfliktarmer Lage entstehen“, heißt es in dem Papier.

Zudem fordern die Liberalen ein Baukostenmoratorium. Dabei sollen künftige Gesetze und Verordnungen darauf überprüft werden, ob die Baukosten durch die Vorschriften steigen. Laut FDP-Fraktion seien durch gesetzliche Vorgaben von Bund, Ländern und Kommunen die Baukosten pro Neubauwohnung im Schnitt um 31.000 Euro gestiegen.

Auch einige ältere Forderungen der FDP, wie eine strategische Rohstoffpolitik, haben es in das Positionspapier geschafft. So sollen etwa mehr Aufstockungen möglich gemacht werden. Gerade in Großstädten sieht die Papier ein großes Potenzial darin, verstärkt in die Höhe zu bauen. Dies müsse einfacher möglich sein. „Wir fordern die grundsätzliche Genehmigungsfreiheit für den Ausbau von Dachgeschossen, soweit gewisse Grundvoraussetzungen wie die staatliche und konstruktive Sicherheit erfüllt sind.“

Statt Phantomdebatten zu führen, sollte die SPD lieber vor der eigenen Haustür kehren. Katrin Helling-Plahr (FDP) fordert mehr Neubau von Bauministerin Klara Geywitz (SPD).

Mit dem Positionspapier setzt die FDP wenige Tage vor der Berlin-Wahl, wo die Liberalen um den Wiedereinzug ins Abgeordnetenhaus kämpfen müssen, einen gänzlich anderen Fokus als die beiden Koalitionspartner. SPD und Grüne fordern seit Monaten mehr Eingriffe in den Mietmarkt und werfen der FDP und Justizminister Marco Buschmann Blockade vor.

„Hohe Mieten sind Folge des geringen Wohnungsangebots. Abhilfe kann nur zügiger Neubau schaffen“, sagt dagegen die rechtspolitische Sprecherin der FDP-Fraktion, Katrin Helling-Plahr. Sie hält die Vorwürfe von SPD und Grünen für ein Ablenkungsmanöver. „Statt Phantomdebatten zu führen, sollte die SPD lieber vor der eigenen Haustür kehren.“ Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) und der rot-rot-grüne Senat in Berlin würden bei ihren Neubauzielen weit hinterher hinken.

Auch der bau- und wohnungspolitische Sprecher der FDP, Daniel Föst, der das Positionspapier federführend erarbeitet hat, kritisierte die Koalitionspartner für ihren Fokus auf Mietmarkt-Regulierungen. „Immer nur das Mietrecht zu verschärfen, behebt das eigentliche Problem nicht.“, sagte er dem Tagesspiegel. Bauen sei in Deutschland zu teuer und dauere zu lang. „Da müssen wir ran, wie wir das im Koalitionsvertrag auch vereinbart haben. Günstiger und genügend Wohnraum ist der beste Mieterschutz“, sagte Föst.

