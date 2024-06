Mehr „SPD pur“ nach Wahldebakel SPD-Linke erwägen Mitgliederbegehren für sozialeren Kurs

Die SPD-Parteilinke „DL21“ erwägt nach dem Debakel bei der Europawahl ein Mitgliederbegehren über die Ausrichtung der Partei. „Wir müssen in der Sozialdemokratie wieder unabhängiger von Regierungspolitik diskutieren, wie unsere Gesellschaft in Zukunft aussehen soll“, sagte der Co-Vorsitzende der SPD-Parteilinken, Jan Dieren, dem Tagesspiegel am Freitag. „Wir denken daher intensiv über ein Mitgliederbegehren nach.“