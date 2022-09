Mehrere Kinder unter den Opfern Mindestens neun Tote bei Amoklauf in Schule im Westen Russlands

Bei einem Schusswaffenangriff in einer russischen Schule sind nach Behördenangaben mindestens neun Menschen getötet und etwa 20 weitere verletzt worden. Die Gewalttat ereignete sich am Montag in der Stadt Ischewsk, wie das russische Innenministerium im Messengerdienst Telegram weiter mitteilte.

Der mutmaßliche Schütze habe offenbar Suizid begangen, Polizisten vor Ort hätten seine Leiche gefunden.

Nach Angaben örtlicher Behörden waren mehrere Kinder unter den Opfern. Auch ein Wachmann sei getötet worden. Schauplatz der Gewalttat war nach Angaben des Innenministerium die Schule Nummer 88 in Ischewsk.

+++ Mehr in Kürze +++

