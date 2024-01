Missbrauch in der evangelischen Kirche „Ich fühle mich als Betroffene heute noch weniger ernst genommen“

Frau Kracht, sind die Ergebnisse der ForuM-Studie für Sie eine Überraschung?

Ganz im Gegenteil, die Studie bestätigt fast durchgängig, was wir Betroffenen schon mindestens seit dem Hearing bei der Unabhängigen Aufarbeitungskommission in Berlin gesagt haben: Sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche in der evangelischen Kirche ist ein weitverbreitetes Problem. Es handelt sich nicht um Einzelfälle. Die Tatsache, dass die Pastoren heiraten können, hat die Kinder und Jugendlichen nicht geschützt.