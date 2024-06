Mit 16 Jahren zur Europawahl „Das ist ein Novum für Deutschland – und auch in Europa eine Seltenheit“

Herr Faas, warum dürfen bei dieser Europawahl plötzlich erstmals 16-Jährige wählen?

Thorsten Faas: Das Wahlrecht ab 16 Jahren ist ein politisches Projekt der Ampel-Koalition, das so auch im Koalitionsvertrag festgehalten ist. Das Wahlalter für die Europawahl wurde 2022 mit einfacher Mehrheit vom Deutschen Bundestag abgesenkt.

Eine Wahlrechtsänderung bei Bundestagswahlen steht dort zwar auch, ist aber derzeit zwar wenig realistisch, weil es dafür eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Parlament braucht. Die Europawahl am Sonntag ist die erste bundesweite Wahl, bei der 16-Jährige wählen dürfen. Bisher ging das nur in einzelnen Bundesländern und bei Kommunalwahlen. Das ist ein echtes Novum für Deutschland – und auch in Europa eine Seltenheit.

Wo darf noch ab 16 Jahren gewählt werden?

Bis jetzt war das nur in Österreich und Malta möglich. Neben Deutschland ist nun Belgien neu dazugekommen. Dort gibt es eigentlich eine Wahlpflicht für alle ab 18 Jahren, 16- bis 17-Jährige dürfen jetzt wählen, müssen aber nicht. In Griechenland darf man ab 17 Jahren wählen. Das zeigt auch, dass es nicht das eine Wahlalter gibt, sondern dass man es politisch festsetzen muss.

Thorsten Faas Der Politikwissenschaftler arbeitet am Otto-Suhr-Institut der Freien Universität Berlin, wo er seit 2017 den Arbeitsbereich „Politische Soziologie der Bundesrepublik Deutschland“ leitet. Faas ist spezialisiert auf Wahlforschung und Analysen von Wählerverhalten. Er ist Mitglied des Vorstands der Deutschen Vereinigung für Politikwissenschaft und des Präsidiums der Deutschen Gesellschaft für Wahlforschung. Am Samstag, 8. Juni, moderiert Faas in der Urania Berlin eine Veranstaltung, die der Frage nachgeht, ob 16-Jährige wirklich schon bereit sind, um zu wählen. Es diskutieren Shakuntala Banerjee, stellvertretende Leiterin des ZDF-Hauptstadtstudios, Julia Koschmieder, Politik-Lehrerin am Georg-Büchner-Gymnasium Berlin, die Erstwählerin Lilly Poeschel und der Lehrer und Influencer Niko Kappe („nikothec“). Los geht es um 19.30 Uhr.

Kommunal darf teils mit 16 gewählt werden, im Bund mit 18, in dem einen Land so, im anderen so. Wer soll das noch durchblicken?

In Deutschland ist die Diskussion um das Wahlalter ein schönes Beispiel für den föderalen Flickenteppich – und hat durchaus schräge Konsequenzen. Am Sonntag wählen die Menschen im Saarland, in Rheinland-Pfalz und in Sachsen auch kommunal. Dort gilt aber jeweils das Wahlrecht ab 18 Jahren. 16- bis 17-Jährige kriegen also nur den Stimmzettel für die Europawahl, die anderen nicht. Das lässt sich schwer vermitteln.

Mehr Einheitlichkeit beim Wahlrecht wäre deshalb wünschenswert. Thorsten Faas, Politikwissenschaftler

Studien zeigen, dass solche Unklarheiten Menschen verwirren und durchaus auch verärgern. Sie spüren, dass sie unterschiedliche Rechte haben – und können es sich schwer erklären. Das ist keine Petitesse, sondern das macht was mit Leuten. Daran kann eigentlich niemand ein Interesse haben, weil gerade die erste Wahlerfahrung sehr prägend ist. Mehr Einheitlichkeit beim Wahlrecht wäre deshalb wünschenswert.

Der Präsident des Lehrerverbandes, Stefan Düll, ist Gegen das frühe Wählen. Laut ihm interessieren sich viele Jugendliche „nicht die Bohne“ für Politik. Lässt sich diese These belegen?

Mir ist nicht klar, was die Basis dieser Aussage sein soll. Die Studien, die ich dazu kenne, bestätigen nicht, was Herr Düll behauptet. Richtig ist, dass es in allen Altersschichten Leute gibt, die sich nicht für Politik interessieren. Das ist über die Altersgruppen hinweg recht ähnlich verteilt. Insofern wäre es natürlich wünschenswert, wenn generell mehr Leute Politik wertschätzen würden. Dass die Jugend besonders desinteressiert wäre, ist ein Zerrbild.

Die Bertelsmannstiftung in einer Befragung herausgefunden, dass nur 57 Prozent der 16 bis 20-Jährigen am Sonntag wählen gehen wollen. Das ist deutlich unterdurchschnittlich. Woran liegt das?

Die Wahlbeteiligung steigt mit zunehmendem Alter an. Das ist für Wahlen sehr gut belegt. Das ist kein Phänomen einer heutigen demokratiefaulen Jugend, sondern war schon für die 50er und 60er Jahre nachweisbar. Zu all dem muss man einschränken: Erstwählerinnen und Erstwähler haben regelmäßig eine höhere Wahlbeteiligung als die nächstälteren Altersgruppen.

Eine womöglich geringere Wahlbeteiligung ist deshalb kein besonders gutes Argument gegen das Wählen mit 16 Jahren. Sonst müsste man den Zwanzigjährigen das Wahlrecht nämlich wieder wegnehmen – die wählen typischerweise am Seltensten.

Wenn ausgerechnet der Lehrerverband eine unpolitische Jugend herbeiredet, wird aus Ihrer Sicht in der Schule genug für politische Bildung und das Verständnis der Europawahl getan?

Interessanterweise betont der Verbandspräsident ja, dass ausreichend politische Bildung an Schulen stattfindet. Wie das zu seinem Vorurteil passt, dass Jugendliche sich nicht die Bohne für Politik interessieren, habe ich nicht verstanden. Ich hoffe aber sehr, dass wir nach dieser Europawahl kritisch draufschauen, ob wir die Chance genutzt haben und die Neuwähler ausreichend vorbereitet haben – und zwar nicht nur in der Schule.

Mit 17 Jahren sind meist nur noch Gymnasiasten auf der Schule. Wir dürfen aber nicht nur die Jugendlichen auf Wahlen vorbereiten, die ohnehin schon in einer besseren Ausgangsposition sind. Wir müssen uns überlegen, wie wir in der Fläche die jungen Menschen gut erreichen, informieren, motivieren, mobilisieren. Man muss raus in die Städte und Dörfer, dorthin, wo viele Menschen sind.

Hat sich die Ampel mit der Wahlrechtsänderung zusätzliche Wählergruppen gesichert?

Es geht hier nicht nur um Wählermaximierung. Das ist zu kurzsichtig. Zumal wir in jüngerer Vergangenheit auch Umfragen gesehen haben, die eine gewisse Offenheit junger Menschen nach rechts gezeigt haben. Vor allem ist diese Altersgruppe aber weniger festgelegt. Wo soll das auch herkommen? Es gibt ja noch keine Wahlerfahrungen. Auch deshalb haben neue und kleinere Parteien in dieser Gruppe bessere Chancen. Wir werden vermutlich auch am Sonntag sehen, dass Kleinstparteien gerade bei jungen Menschen gut abschneiden.

Woran machen Jüngere ihre Wahlentscheidung fest?

Junge Menschen wählen stärker am Zeitgeist orientiert. Sie schauen, welche Themen gerade gesellschaftlich verhandelt werden und wem sie dabei Lösungskompetenz zuschreiben. Wenn wir eben viel, wie zuletzt, über Migration geredet wird, dann nützt das eher rechten Parteien. Das belegen zahlreiche Studien. Für junge Menschen gilt dieser Effekt umso stärker. Das heißt aber nicht automatisch, dass dort eine rechte Generation heranwächst – dieser Effekt kann sich auch rasch umkehren.