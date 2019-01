Nach dem groß angelegten Angriff auf die privaten Daten von Politikern und weiteren Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens ist ein 20-jähriger Mann als Tatverdächtiger festgenommen worden. Die Festnahme erfolgte bereits am Sonntag, wie das Bundeskriminalamt in Wiesbaden mitteilte. Zuvor sei die Wohnung des Manns in Mittelhessen durchsucht worden. Den genauen Ort teilte das BKA nicht mit.

Wie die dpa und das ARD-Magazin "Kontraste" übereinstimmend berichten, soll der Mann in vollem Umfang geständig sein. Den Ermittlungen zufolge handele es sich um einen Einzeltäter.

Das BKA und die zuständige Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main wollen um 12 Uhr auf einer Pressekonferenz über weitere Ermittlungsergebnisse informieren. Bereits zuvor war für 14 Uhr eine Pressekonferenz in Berlin mit Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) zum Ermittlungsstand angekündigt worden.

Am Sonntag hatten die Ermittler mehrere Zeugen vernommen. Auch die Wohnung eines 19-Jährigen in Heilbronn war durchsucht worden.

Die Beamte hatten die Wohnräume und den Hausmüll des Mannes durchsucht und technische Geräte beschlagnahmt. Der 19-Jährige stand nach eigener Aussage in Kontakt mit dem Hacker, der für die Veröffentlichung der Daten verantwortlich sein soll.

Am 3. Januar war bekannt geworden, dass die persönlichen Daten hunderter deutscher Politiker und Prominenter im Internet veröffentlich worden waren. Links zu den Datensätzen wurden über einen mittlerweile gesperrten Account bei Twitter verbreitet. Analysen hätten ergeben, dass vereinzelte kompromittierte Datensätze bereits 2018 wegen Datenmissbrauchs bei der Polizei zur Anzeige gebracht worden seien und sich in den vorliegenden Listen wiederfänden, erklärte das BKA bereits am Montag.

Das Bundesinnenministeriums sprach von 50 bis 60 schweren Fällen sowie rund tausend weiteren, bei denen es nach den bisherigen Erkenntnissen überwiegend um reine Kontaktdaten gehe.

Die Bundesregierung will aus dem Fall Konsequenzen ziehen und die Cyber-Sicherheit verbessern. Dazu soll in den nächsten Monaten unter anderem ein „Cyber-Abwehrzentrum plus“ geschaffen werden. (Tsp, Reuters, dpa, AFP)