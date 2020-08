Katja Kipping tritt nicht erneut als Linken-Chefin an. Das schrieb die 42-Jährige in einem Brief an ihre Partei, wie die Nachrichtenagentur AFP am Freitag aus Parteikreisen erfuhr. Entsprechende Medienberichte wurden am Freitag vom Berliner Karl-Liebknecht-Haus offiziell bestätigt.

Es sei an der Zeit, nach dem Bundesparteitag im Herbst etwas Neues zu beginnen, schrieb Kipping demnach, ohne ihre Pläne konkreter zu benennen. „Heute mache ich transparent, dass ich bis zum Parteitag voll Leidenschaft als Parteivorsitzende tätig bin, doch in Erfurt nicht erneut als Parteivorsitzende kandidiere“, zitiert das Redaktionsnetzwerk Deutschland vorab aus der Erklärung Kippings an die Partei.

Sie wolle künftig „verstärkt in der Gesellschaft Brücken bauen für einen sozial-ökologischen Aufbruch, für neue linke Mehrheiten“. In welcher Position Kipping dies erreichen wolle, habe sie offengelassen. Damit beendet sie ihre Amtszeit nach acht Jahren. (AFP, dpa, reuters)