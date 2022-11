Nach Ankunft in Indonesien Lawrow dementiert Krankenhaus-Aufenthalt

Russlands Außenminister Sergej Lawrow hat einen Medienbericht zurückgewiesen, wonach er wegen Herzproblemen im Krankenhaus behandelt worden sei. „Das ist ein Spiel, das in der Politik nicht neu ist“, sagte Lawrow. „Westliche Journalisten müssen wahrheitsgetreuer werden – sie müssen schreiben, was wahr ist.“

Das russische Außenministerium veröffentlichte ein Video, das Lawrow auf einer Terrasse in Indonesien zeigen soll. „Wir sind hier mit Sergej Wiktorowitsch in Indonesien und lesen den Ticker und trauen unseren Augen nicht“, teilte Ministeriumssprecherin Maria Sacharowa in Nusa Dua auf der Insel Bali mit, wo Lawrow am G20-Gipfel teilnehmen soll. Sie bezeichnete die Angaben als „Höhepunkt der Fälschung“.

Die Nachrichtenagentur AP hatte unter Berufung auf indonesische Behörden gemeldet, Lawrow sei nach seiner Ankunft auf Bali für das Treffen der G20-Staaten ins Krankenhaus gebracht worden. Der 72-Jährige sei wegen einer Herzgeschichte behandelt worden.

Der Gouverneur von Bali, I Wayan Koster, sagte der Nachrichtenagentur Reuters, Lawrow habe kurz das Krankenhaus in Sanglah besucht und sei dort untersucht worden. „Er war bei guter Gesundheit“, sagte Koster. Nach der Untersuchung habe Lawrow sofort die Klinik verlassen.

Eine Stellungnahme der Nachrichtenagentur AP zu den Angaben lag zunächst nicht vor. Lawrow dient Präsident Wladimir Putin seit 2004 als Außenminister und vertritt ihn bei dem G20-Gipfel auf Bali. (Reuters, dpa)

