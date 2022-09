Nach Einkesselung durch Ukraine Russische Truppen fliehen offenbar aus strategisch wichtiger Stadt „Lyman“

Am Tag der von Russland geplanten Annexion von vier besetzten ukrainischen Gebieten sind russische Soldaten in der ostukrainischen Stadt Lyman „teilweise umzingelt“. Nun versuchen die Truppen Berichten zufolge, aus der Stadt zu fliehen. Einschätzungen eines Reporters von „Kyiv Independent“ zufolge, könnte der Rückzug „hart und extrem aderlassend“ sein.

Die Karte des Militärblogs „MilitaryLand“ zeigt anschaulich, dass der einzige Weg aus Lyman hinaus in Schussweite der ukrainischen Armee liegt:

Eine weitere Karte dokumentiert das Vorgehen der ukrainischen Truppen. Zwei Wochen dauerte es, bis sie die russischen Truppen in ihre derzeitige Lage brachten:

Die Nachrichten aus Lyman seien „verstörend“, erklärte der pro-russische Anführer der ostukrainischen Region in Online-Netzwerken. „Wir müssen durchhalten, aber der Feind hat schwere Kräfte eingesetzt“, ergänzte er. Die nahegelegenen Orte Jampil und Drobyschewe seien „nicht vollständig unter unserer Kontrolle“, erklärte Puschilin weiter.



Mit Blick auf die am Freitag in Moskau geplanten Feierlichkeiten anlässlich der Annexion erklärte Separatistenführer Puschilin, die ukrainischen Kräfte versuchten „mit aller Macht, einen Schatten auf dieses für uns historische Ereignis werfen“.

Weiteren Berichten zufolge, sei das russische Militär erfolgreich aus Jampil vertrieben worden. Auch die Siedlung Drobyschewe sei entweder bereits gefallen, oder kurz davor, wie ein Militärblogger auf Twitter schrieb. Die Kommunikation zu Truppen selbst sei abgebrochen.

Eine ukrainische Militärquelle des „The Economist“-Korrespondeten Oliver Carroll kann die Informationen nicht bestätigen. Er habe „keine genauen Informationen, aber ihre kampfbereitesten Truppen sind dort.“ (Tsp)

