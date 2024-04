Nach Kompromiss zur Bezahlkarte Kommunen fordern möglichst einheitliche Umsetzung bundesweit

Die Bezahlkarte für Flüchtlinge kommt. Der letzte Widerstand der Grünen im Bundestag hat sich am Freitag in Zustimmung aufgelöst. Da die offizielle Ausschreibung für das Kartenprojekt durch die Länder schon im Februar auf den Weg gebracht worden war, hatte das Zögern der Grünen keine aufschiebende Wirkung.

Das Bundesgesetz zur Einführung der Karte soll nun schon kommende Woche in den Bundestag eingebracht werden. Widerstand der Länder im Bundesrat ist nicht zu erwarten. Was SPD, Grüne und FDP am Freitag beschlossen haben, entspricht dem, was die Ministerpräsidentenkonferenz an Mindeststandards gefordert hatte.

Auch die Kommunalverbände begrüßen den Schlusskompromiss in der Regierung. Der Deutsche Städtetag äußerte sich moderat kritisch. Zwar mache die Einigung der Koalition zumindest die Einführung der Bezahlkarte rechtssicher möglich, sagte dessen Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy. „Mehr ist allerdings kaum geklärt“, fügte er hinzu. „Was es weiterhin nicht gibt, ist eine klare Regelung vom Bund, ob und welche Obergrenze für Bargeldauszahlungen gelten soll.“

Die Bezahlkarte ist ein wichtiger Teil einer geordneten Migrationspolitik. Reinhard Sager, Deutscher Landkreistag

Das müssten jetzt die Bundesländer festlegen, am besten möglichst einheitlich, sagte Dedy. Der Städtetag befürchtet einen „Flickenteppich der Anwendungsregeln für die Bezahlkarte, der die Leistungsberechtigten, den Einzelhandel und die Kommunen vor unnötig große Herausforderungen stellt“.

In den Ländern geht man allerdings davon aus, dass sich das Problem so nicht stellt. Zwei Länder haben sich bereits für die Summe von 50 Euro im Monat entschieden – Hamburg, das die Kartei versuchsweise schon nutzt, und Bayern, das sich zwar nicht an der Ausschreibung von 14 der 16 Länder beteiligt hat, aber bei der eigenen Ausschreibung die Verständigung in der Ministerpräsidentenkonferenz auf Standards weitgehend umsetzt.

Der Deutsche Landkreistag zeigte sich am Sonnabend zufrieden. „Diese gesetzliche Klarstellung ist notwendig, um Rechtssicherheit für die Landkreise und Städte zu schaffen“, sagte Verbandspräsident Reinhard Sager dem Tagesspiegel. Die Bezahlkarte sei ein wichtiger Teil einer geordneten Migrationspolitik und werde zur Reduzierung von Verwaltungsaufwand in den Kommunen beitragen. Bargeldauszahlungen und Überweisungen seien mit deutlich mehr Aufwand verbunden.

Länder legten Mindeststandards fest

Sager verwies auf die Einigung der Länder zu den Mindeststandards. „Wir haben immer gesagt, dass der Erfolg der Karte davon abhängt, dass sie auch tatsächlich flächendeckend zum Einsatz kommt, damit Flüchtlinge überall gleich behandelt werden.“ Die Umsetzung sollte nun ebenfalls möglichst abgestimmt erfolgen, lautet Sagers Forderung – „damit die Bedingungen in verschiedenen Bundesländern nicht wesentlich voneinander abweichen“.

Nach dem Kompromiss vom Freitag soll die Karte im Bundesgesetz nun als eine Möglichkeit neben der Bargeldauszahlung und den Sachleistungen festgeschrieben werden. Die von den Grünen geforderte Ausnahmeregelung für bestimmte Personengruppen ist nicht enthalten – die Bezahlkarte gilt demnach für alle Flüchtlinge, die keinen Asylstatus haben.

Was die Grünen wollten

Die Grünen hatten versucht, Geflüchtete, die schon länger als 36 Monate in Deutschland sind, vom grundsätzlichen Vorrang der Bezahlkarte auszunehmen. Allerdings wird in die Begründung des Gesetzes ein Hinweis eingefügt, wonach Ausnahmen möglich sein sollen, wenn die Bezahlkarte „im Einzelfall nicht zweckmäßig erscheint“. Das kann zum Beispiel der Fall sein, wenn Asylbewerber erwerbstätig oder in einer Ausbildung sind und schon ein Girokonto haben.

Die Bezahlkarte soll dazu beitragen, irreguläre Migration einzudämmen – also Menschen abschrecken, deren Asylberechtigung von vornherein zweifelhaft ist. Die Auszahlung der staatlichen Unterstützung in bar gilt Kritikern als ein Anreiz, auch ohne begründete Aussicht auf Asyl nach Deutschland zu kommen.

Laut Ausschreibung muss die Bezahlkarte als physische Karte angeboten werden und soll möglichst auch digital auf dem Smartphone verfügbar sein. Sie ist als „Bargeldsurrogat“ gedacht, nicht als Kontoersatz. Damit sind Überziehungen der Karte nicht möglich.

Asylsuchende können sie auch nur zu den Zwecken nutzen, welche auf der Karte praktisch freigeschaltet sind. Onlinekäufe etwa sollen zwar grundsätzlich möglich sein, aber auch ausgeschlossen werden können. Auch internationale Geldtransfer-Dienstleister sollen geblockt werden können. Bargeld soll an Geldautomaten abgehoben, aber eben gedeckelt werden können.

Möglich ist der Ausschluss bestimmter Branchen, etwa Glücksspiel oder der Gutscheinverkauf, und auch einzelner Unternehmen. Um „die Akzeptanz der Karten im Handel zu unterstützen“, wie es in der Ausschreibung heißt, sind die Bezahlkarten als „Consumer Cards“ anzubieten, also wie gängige und fast überall angenommene Debitkarten – und nicht wie die eingeschränkten „Commercial Cards“, die etwa von Unternehmen an ihre Mitarbeiter ausgereicht werden und oft nur eingeschränkt nutzbar sind.