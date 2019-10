Nach der Landtagswahl in Thüringen gibt es Vorwürfe, wonach die FDP auf die Auszählung der Stimmen Einfluss genommen habe. Die Staatsanwaltschaft Erfurt bestätigte am Mittwoch, dass gegen einen gerade gewählten Landtagsabgeordneten Strafanzeige wegen Wahlfälschung erstattet worden sei. Nach Informationen des Tagesspiegels richtet sich die Anzeige gegen FPD-Landesgeneralsekretär Robert-Martin Montag. Ihm wird vorgeworfen, FDP-nahe Wahlhelfer in einer Rundmail dazu angehalten zu haben, strittige Stimmen für die Partei zu verbuchen. Landeswahlleiter Günter Krombholz sagte, er sei über die Anzeige informiert, sehe aber keinen Grund zur Aufregung. Alle Wahlhelfer seien geschult gewesen und hätten gewusst, wie sie mit unklaren oder strittigen Wahlzetteln umgehen müssten. Der Landeswahlausschuss werde auf jeden Fall am 7. November das endgültige Wahlergebnis verkünden. Auch danach könnten gegen das Ergebnis Beschwerden eingelegt werden. Eine Sprecherin der Landes-FDP sagte, der Sachverhalt mit der Rundmail sei ihr nicht bekannt. Auch Generalsekretär Montag wolle dazu keine Stellung nehmen. Der Vorgang ist von politischer Bedeutung, da die FDP bei der Wahl zum Sonntag die Fünf-Prozent-Hürde nur knapp erreichte. Hätte sie fünf Stimmen weniger erhalten, wäre sie nicht in den Landtag gekommen.