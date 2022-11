Nach Niederlage bei Kommunalwahlen : Taiwans Präsidentin gibt Parteivorsitz ab

Bei den Lokalwahlen in Taiwan muss die DPP deutliche Verluste hinnehmen. Unterdessen geht der Bürgermeisterposten in Taipeh an Chiang Wan-an ⁠— Ur-Enkel des Ex-Diktators Chiang Kai-shek.