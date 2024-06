„Wissen nicht, was sie konkret planen“ Wie groß ist die Gefahr durch Islamismus in Deutschland?

Von Terror sprach Bundeskanzler Olaf Scholz mit Blick auf die Messerattacke von Mannheim, nach der ein Polizist starb. Wie groß ist die islamistische Gefahr – und was ist dagegen zu tun? Wer verbirgt sich in Deutschland überhaupt hinter dem Schlagwort „Islamisten“?

Wie gefährlich ist die Lage?

Prof. Michael Kiefer ist Islam- und Politikwissenschaftler an der Uni Osnabrück und war Teil einer Expertengruppe beim Innenministerium, die sich mit politischem Islamismus beschäftigt hat. Im Gespräch mit unserer Redaktion ordnete Kiefer den Fall von Mannheim ein: „Man muss das in ein Verhältnis setzen: Vor zehn Jahren war die Hochzeit des islamischen Staates, man denke nur an die Terroranschläge von Nizza, Paris, den Breitscheidplatz und Brüssel. In den vergangenen Jahren war es dagegen vergleichsweise ruhig.“

„Komplett sicher sind wir nicht. Die EM wäre für Islamisten ein mögliches Ziel. Mit gezielten Anschlägen könnten Sie die Bevölkerung in Angst und Schrecken versetzen. Prof. Michael Kiefer, Islam- und Politikwissenschaftler an der Uni Osnabrück

Der Gazakrieg verursache nun eine neue Gefährdungslage, sagte Kiefer, die Behörden seien jedoch „hellwach“ und es seien einige mögliche Anschläge verhindert worden.

Der Islamwissenschaftler sieht jedoch durchaus eine grundsätzliche Gefährdungslage. „Man muss realistischerweise sagen: Wir wissen nicht, was diese Leute konkret planen“, sagte Kiefer. „Komplett sicher sind wir nicht. Die EM wäre für Islamisten ein mögliches Ziel. Mit gezielten Anschlägen könnten Sie die Bevölkerung in Angst und Schrecken versetzen. Aber das spielen die Sicherheitsbehörden durch.“

Wer sind die Islamisten und was wollen sie?

Zum Thema Islamismus gibt es unterschiedliche Definitionen und Auffassungen. Kiefer hat beim Innenministerium an einer Definition mitgearbeitet. Der Wissenschaftler formuliert es so: „Islamismus ist eine umfassende Ideologie. Es gibt Dschihadisten und Legalisten. Erstere setzen ihre Ziele auch mit Gewalt um, letztere wollen im Rahmen eines Rechtsstaates so viel politischen Einfluss gewinnen, dass sie ihre Vorstellungen umsetzen können. Wobei es dabei auch einen Graubereich gibt.“

Alle Strömungen eine jedoch, „dass sie den Islam für die einzig wahre Religion halten und das islamische Recht nach ihrer Auffassung für alle Gesellschaften gelten sollte.“ Das Volk sei in diesem Gedankengebäude nicht der Souverän, man könne nur im Auftrag Gottes handeln. „Das widerspricht natürlich unserer freiheitlichen Verfassungsordnung“, sagte Kiefer.

Konkrete Beispiele: Hizb ut-Tahrir, eine Initiative, die vor allem online eine eher jüngere Zielgruppe anspricht. Zum ideologischen Kern dieser „Partei der Befreiung“ gehört die „Befreiung“ Palästinas und ein weltweiter Kalifatstaat. In Deutschland gilt für die Organisation ein Betätigungsverbot.

Hierzulande sind vor allem die Untergruppen „Generation Islam“, „Realität Islam“ und „Muslim interaktiv“ relevant. Kiefer verweist zudem auf verschiedene Strömungen der Muslimbruderschaft, die ebenfalls einen islamischen Staat will, allerdings eher ohne Anwendung von Gewalt. Auch der gewalttätige „Islamische Staat“ ist in Deutschland aktiv. Vor allem vor der Fußball-EM wird vor Angriffen dieser Islamistengruppe gewarnt.

Sind die Sicherheitsbehörden vorbereitet?

Viele im Land fordern gerade mehr Engagement gegen Islamisten: mehr Sicherheit, mehr Abschiebungen, mehr Geld. Der Islamexperte widerspricht jedoch dem Eindruck, es werde aufseiten der Sicherheitskräfte nicht genug getan. Kiefer sagte: „Es ist völliger Unsinn, wenn nun behauptet wird, das Thema sei nicht ernst genommen worden.“

So seien Millionen Euro für Prävention ausgegeben worden; es gebe ein großes Netzwerk an Beratungsstellen – allein an 24 Standorten in Nordrhein-Westfalen im Rahmen des sogenannten „Wegweiser“-Programms. „Gleichzeitig haben die Landeskriminalämter und die Polizei eigene Kollegen mit islamwissenschaftlicher Expertise. Es stimmt nicht, dass da nichts gemacht wird“, argumentierte Kiefer.

Was ist jetzt zu tun?

Neben der Arbeit der Sicherheitsbehörden sieht Kiefer aktuell vor allem eine Gefahr in Online-Netzwerken. „Große Sorge macht mir die emotionale Mobilisierung auf TikTok“, sagte der Forscher. „Da werden zahllose emotionale Videos zum Krieg in Gaza geteilt. Das hat viel Potenzial für Radikalisierung. Da sehe ich großen Handlungsbedarf.“ Ein Problem: der Algorithmus. Wenn sich Jugendliche etwa emotionale Gaza-Videos ansehen, werden ihnen immer wieder neue vorgeschlagen.

Der Umgang damit ist schwierig. Kiefer erklärte: „Unsere Forschung zeigt, dass Radikalisierung zu spät bemerkt wird. Wichtig wäre hier die Sensibilisierung der Angehörigen: Eltern, Lehrer, Fußballtrainer.“

Hier sieht der Wissenschaftler, der einen Schwerpunkt im Bereich Radikalisierungsprävention hat, das direkte Umfeld gefragt. Mit Blick auf die Angehörigen sagte Kiefer: „Sie müssen befähigt werden, Anzeichen für eine Radikalisierung frühzeitig zu erkennen. Auch eine bessere Ausstattung der Jugendhilfe, und eine bessere psychosoziale Versorgung könnte helfen.“

Der Zentralrat der Juden fordert indes, den Beraterkreis zum Thema Islamismus beim Innenministerium wieder zu installieren. Dem Tagesspiegel sagte Zentralratspräsident Josef Schuster: „Die mörderische Tat von Mannheim hat gezeigt, dass wir endlich einen klaren Plan brauchen, wie der abgeschaffte Expertenkreis Politischer Islamismus im Bundesinnenministerium wiederbelebt werden kann, aber in einer Konstellation, die wirklich lösungsorientiert gesellschaftliche Probleme angeht und nicht nur über Begrifflichkeiten diskutiert.“

Schuster begründete: „Politischer Islamismus richtet sich gegen unsere Art zu leben, gegen Freiheit und Demokratie; er befördert antisemitisches und antiliberales Gedankengut in unserer Gesellschaft.“

Michael Kiefer war Mitglied des ersten Arbeitskreises dieser Art, der bis 2022 lief und dessen Wiedereinsetzung wiederholt von mehreren Seiten gefordert wurde. Kiefer schränkte ein: „Es war immer klar, dass der Expertenkreis nur temporär bestehen würde. Seine Aufgabe war unter anderem, eine Definition für politischen Islamismus zu finden. Dazu ist ein Papier veröffentlicht worden und damit war die Aufgabe erfüllt.“

Man könne nun argumentieren, es sei gut, wenn Experten Phänomene einordneten und Prognosen träfen. „Allerdings müsste definiert werden, welche konkreten Aufgaben dieses Gremium haben sollte und wie gearbeitet werden soll“, sagte Kiefer. „Der abgeschaffte Expertenkreis war ehrenamtlich tätig und Professoren haben nicht unbegrenzt Zeit, in Berlin zu beraten.“