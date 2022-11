Nach schwachen Midterms Ehemalige Unterstützer wenden sich gegen Trump – der ist aber noch lange nicht am Ende

Vor den Midterms am vergangenen Dienstag warnte US-Präsident Joe Biden, die Republikanische Partei werde Amerika auf einen Weg hin zu Chaos führen – wenn sie gewinne.

Nun haben die Demokraten ihre Senatsmehrheit verteidigt. Aber noch ist nicht entschieden, wer die Mehrheit im Repräsentantenhaus haben wird. Noch immer wird ausgezählt. Aber Bidens Prophezeiung könnte auch so wahr werden. Denn das überraschend schlechte Abschneiden der Republikaner bei den Zwischenwahlen führte nicht nur zu einem Machtkampf, sondern könnte sich auch weit über die Parteigrenzen hinaus auswirken.

Das liegt zum einen mal wieder an Donald Trump, der einfach nicht aufgeben kann, und an seinen Ultra-Fans, die nicht von ihm lassen wollen. Nur kurz war er offenbar selbst verblüfft über die Schwäche seiner Partei und vor allem der von ihm unterstützten Kandidaten.

Inzwischen poltert er jedoch gefühlt schon wieder 24 Stunden am Tag über angeblichen Wahlbetrug, in seinen Augen unfähige Parteigenossen – und seinen potenziellen Herausforderer für 2024: Floridas Gouverneur Ron DeSantis, der mit einem starken Ergebnis wiedergewählt wurde.

Gleichzeitig gibt es aber massive Kritik aus den eigenen Reihen an ihm selbst. Die Rolle Trumps, von dem erwartet wird, dass er seine dritte Präsidentschaftskandidatur an diesem Dienstag in seinem Wohnsitz Mar-a-Lago ankündigen wird, wurde schon wenige Stunden nach Schließung der Wahllokale in sozialen und konservativen Medien ins Zentrum der Fehleranalyse gerückt.

Die Niederlagen der von ihm gegen den Parteiwillen unterstützten Kandidaten in entscheidenden „Swing States“ wie Mehmet Oz, der den Senatssitz in Pennsylvania erringen wollte, und Tudor Dixon, der Michigans Gouverneurin Gretchen Whitmer herausforderte, bringt viele gegen ihn auf.

Nicht alle waren so explizit wie die rechte Publizistin Ann Coulter.

Am Freitag twitterte Coulter: „Sie hatten Ihre Chance, mit einem republikanischen Repräsentantenhaus. Sie haben die Innenpolitik Ihrem Schwiegersohn und Gary Cohn (ein Investmentbanker, der unter Trump nicht viel mehr als ein Jahr lang Direktor des Nationalen Wirtschaftsrates war) übertragen. Sie haben die Außenpolitik Ihrem Schwiegersohn und einem Land (Saudi-Arabien) übertragen, das Ihrem Schwiegersohn zwei Milliarden zukommen ließ. Halten Sie die Klappe. Für immer.“

Aber bemerkenswert waren auch der TV-Sender Fox News und die Zeitung „New York Post“, die dem lange Trump-begeisterten Medienmogul Rupert Murdoch gehören. Fox News postete bei dem von Trump nach seiner Sperrung auf Twitter gegründeten Online-Dienst Truth Social, dass Konservative bei der Suche nach einem Sündenbock nun mit dem Finger auf ihn zeigen würden. Und der Sender schrieb dazu: „Nie war er schwächer“.

Die „New York Post” wiederum machte sich auf ihrem Cover über den Ex-Präsidenten lustig, der es nicht geschafft habe, eine Mauer zu bauen, und jetzt tief gefallen sei. Dazu zeigte sie einen in ein menschenähnliches Ei verwandelten Trump, der von einer Mauer fällt, und spottete dazu, angelehnt an den Kinderreim „Humpty Dumpty“: „Trumpty Dumpty”.

Selbst ehemalige Weggefährten distanzierten sich. So zitierte die „New York Times” den langjährigen Trump-Berater David Urban mit den Worten: „Die Republikaner sind Donald Trump über die Klippe gefolgt.” Andere sagten, er könne nicht mehr länger das Gesicht der Partei sein, und diese dürfen nicht zu einem Personenkult werden.

Sogar Newt Gingrich, von 1995 bis 1999 Sprecher des Repräsentantenhauses, mitverantwortlich für den Rechtsruck der Republikaner und im Wahlkampf voll auf Trumps Seite, erklärte nach der Wahl, er sei „geschockt“ und gehe davon aus, dass der Ex-Präsident seine Ambitionen für 2024 nun noch einmal überdenken werde.

Trump müsse nur auf seine eigenen E-Mails schauen, auf die Anzahl der Leute, die jemanden anderen als Trump wollten und sich „buchstäblich über Nacht festgelegt haben, dass diese Person DeSantis sein wird”, sagte Gingrich der Plattform „Just the News” am Mittwoch. Trump werde sich die Ergebnisse anschauen und sehr besorgt sein.

Großer Sieger in Florida und Hoffnungsträger vieler Republikaner: Ron DeSantis © Foto: AFP/Giorgio Viera

Und auch für die am 6. Dezember anstehende Stichwahl im Senatsrennen von Georgia setzen die Berater des republikanischen Kandidaten Herschel Walker offenbar auf DeSantis als Unterstützung statt auf Trump, um Frauen und Unabhängige nicht zu verprellen.

Die große Frage bei all dem ist indes: Ist die Abkehr von Trump dieses Mal wirklich von Dauer, oder erzwingt die „MAGA“-Basis (nach Trumps Slogan „Make America Great Again”), die ihn wie einen Sektenanführer verehrt, erneut eine Kehrtwende der „Grand Old Party” (GOP), wie die Republikanische Partei auch genannt wird.

Nachdem seine mit der Behauptung der gestohlenen Präsidentschaftswahl aufgeputschten Anhänger am 6. Januar 2021 das Kapitol gestürmt hatten, gab es ebenfalls Absatzbewegungen, die dann aber schnell wieder zum Stillstand kamen.

Wenden sich die Republikaner tatsächlich ab von Trump?

Beobachter wie die „New York Times”-Reporter Maggie Haberman und Michael C. Bender warnen davor, dass es dieses Mal ähnlich verlaufen könnte. Auch sei offen, ob sich wirklich ein Rivale herauskristallisiere, der ihn herausfordere. Trump habe seine Karriere darauf gebaut, dass er politische Kontroversen überlebt hat, und auch jetzt betone sein Umfeld, seine angebliche Schwäche sei von den Medien konstruiert, schreiben die beiden.

Und tatsächlich ist es so, dass der 76-Jährige im Kongress bald noch mehr Unterstützer hat, die ihm ihre Karriere verdanken. Die Abgeordnete Elise Stefanik zum Beispiel, die nach dem Sturz der Trump-Kritikerin Liz Cheney deren Position in der Fraktionsführung übernahm, teilte mit, sie sei stolz, hinter einer Trump-Kandidatur 2024 zu stehen. Die Partei müsse sich hinter dem populärsten Republikaner versammeln, der in seiner Amtszeit viel für die Konservativen erreicht habe.

J.D. Vance, der von Trump im Wahlkampf massiv unterstützte designierte Senator von Ohio, erklärte, Trump wäre der Kandidat, wenn er antreten wolle. Trump habe ein ums andere Mal bewiesen, die populärste Figur in der Partei zu sein.

Vor allem im Repräsentantenhaus sitzen ab dem kommenden Jahr deutlich mehr Trump-Anhänger, die mit ihren radikalen Ansichten die eigene Führung massiv unter Druck setzen könnten.

So traf sich Kevin McCarthy, der im Falle einer Übernahme des Repräsentantenhauses als Favorit für den Fraktionschef gilt, bereits mit der rechtsextremen Abgeordneten Marjorie Taylor Greene, die in Georgia wiedergewählt wurde. Über den Inhalt des Gesprächs ist nichts bekannt, aber es kann wohl davon ausgegangen werden, dass McCarthy ihre Unterstützung teuer bezahlen müsste – und bei einem knappen Vorsprung wäre er auf jede Stimme angewiesen.

Gut möglich, dass das Chaos, vor dem Biden gewarnt hatte, trotz der überraschenden Stärke seiner Demokraten ausbrechen wird. Was Trump dafür tun kann, davon kann ausgegangen werden, wird er dafür tun. Bis es soweit ist, sucht er erstmal selbst nach Sündenböcken. So soll er intern getobt haben, dass man ihn zu einer Unterstützung des TV-Arztes Oz gedrängt habe. Auch seiner Frau Melania soll er schwere Vorwürfe gemacht haben, weil sie ihn schlecht beraten habe.

Im Weißen Haus wiederum scheint man den aufziehenden Machtkampf beim politischen Gegner noch zu genießen. Biden selbst erklärte, das Duell Trump vs. DeSantis werde unterhaltsam. Manche machen sich aber schon Gedanken darüber, dass die Demokraten nach dieser Wahl zu selbstgefällig werden könnten.

Der ehemalige US-Botschafter in Deutschland, John Kornblum, sagte dem Tagesspiegel, die Demokraten müssten mehr darüber nachdenken, wie sie langfristig mehrheitsfähig bleiben könnten. Derzeit seien verbindende Faktoren das Thema Abtreibung und die Einwanderungsfrage. „Aber ich denke, die Demokraten müssen mindestens so weit gehen wie die Republikaner, bis sie eine erfolgreiche Strategie entwickelt haben”, sagte Kornblum.

