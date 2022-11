Nach Spekulation um Klinikaufenthalt Video zeigt Lawrow mit Apple-Watch und Logo von queerem US-Künstler

Russlands Außenminister Sergej Lawrow hat einen Medienbericht zurückgewiesen, wonach er wegen Herzproblemen im Krankenhaus behandelt worden sei. „Das ist ein Spiel, das in der Politik nicht neu ist“, sagte Lawrow. „Westliche Journalisten müssen wahrheitsgetreuer werden – sie müssen schreiben, was wahr ist.“

Das russische Außenministerium veröffentlichte ein Video, das Lawrow auf einer Terrasse in Indonesien zeigen soll. „Wir sind hier mit Sergej Wiktorowitsch in Indonesien und lesen den Ticker und trauen unseren Augen nicht“, teilte Ministeriumssprecherin Maria Sacharowa in Nusa Dua auf der Insel Bali mit, wo Lawrow am G20-Gipfel teilnehmen soll. Sie bezeichnete die Angaben als „Höhepunkt der Fälschung“.

Nach Angaben der indonesischen Regierung wurde Lawrow in einem Krankenhaus vor Ort untersucht, sei aber bei guter Gesundheit. Der 72-Jährige sei nach seiner Ankunft auf Bali am Sonntag wegen einer Herzgeschichte behandelt worden, teilte der Sprecher des indonesischen Gesundheitsministeriums, Sunarto, mit.

Am Montagmorgen sei er dann noch einmal untersucht worden und „Gott sei Dank ist er gesund“. Nach der Untersuchung habe Lawrow sofort die Klinik verlassen.

In dem Video witzelte der Außenminister indes über die westlichen Medien: „Sie schreiben auch schon seit ungefähr zehn Jahren, dass unser Präsident krank ist“.

Für Aufsehen sorgte auch die Kleidung von Sergej Lawrow. In dem Video trug er sowohl eine Uhr der US-amerikanischen Marke Apple als auch ein T-Shirt mit dem Schriftzug „Basquiat“. Dieser repräsentiert den 1988 verstorbenen afro-amerikanischen Künstler Jean-Michel Basquiat.

In den sozialen Medien wird dies vor allem kritisiert, weil Basquiat als Repräsentant der queeren Community galt. Der Kreml hingegen verurteilt Homosexualität im Allgemeinen seit Jahren.

In seinem Video dankte Lawrow der russischen Bevölkerung für ihre anhaltende Unterstützung bezüglich der Außenpolitik des Kremls. Lawrow dient Präsident Wladimir Putin seit 2004 als Außenminister und vertritt ihn bei dem G20-Gipfel auf Bali. (Reuters, dpa, Tsp)

