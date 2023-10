Nach Verharmlosung von Hamas-Attacke Parlamentsgruppe distanziert sich von der Alternativen-Nobelpreis-Stiftung

Der Alternative Nobelpreis ist nach eigenen Angaben eine Auszeichnung für den Schutz der Umwelt, für Menschenrechte und Frieden. Die Stiftung „Right Livelihood“, die den Preis vergibt, hat in einer Stellungnahme Israel die Hauptschuld an dem brutalen Überfall der Terrororganisation Hamas auf das Land gegeben. Die Parlamentsgruppe „Alternativer Nobelpreis/Right Livelihood“ des Deutschen Bundestags distanzierte sich von den Aussagen.

In einer Pressemitteilung schrieb die Organisation, die Attacken könnten „nicht losgelöst“ von der „illegalen Besatzung von Palästina“ betrachtet werden. Sie warfen Israel ein Apartheid-Regime vor und zitierten Guy Shalev, Direktor der Organisation „Ärzte für Menschenrechte - Israel“, der sagte, die „Militanten“ seien in eine „humanitäre Dauerkrise“ der Hoffnungslosigkeit geboren worden. Shalevs Hauptaussage, dass seine Sorge hauptsächlich den Geiseln gelte, die die Hamas in „purem Horror“ entführt haben, zitierten sie nicht. Sie forderten Israel stattdessen auf, die „illegale Besatzung“ der palästinensischen Gebiete zu beenden.

Die Parlamentsgruppe im Bundestag „Alternativer Nobelpreis/Right Livelihood“ dient nach eigener Aussage die „der Unterstützung und Bekanntmachung der Preisträgerinnen und Preisträger sowie dem Gedankenaustausch zu den globalen Zukunftsfragen“. Nach einer öffentlichen Bekanntmachung vom November 2021 gehören 15 Abgeordnete zur Parlamentsgruppe, darunter bislang Abgeordnete von Union, SPD, FDP, Grünen und Linken.

Erste Abgeordnete ziehen Konsequenzen

Auf Nachfrage des Tagesspiegels, wie die fraktionsübergreifende Gruppe reagiere, sagte die Vorsitzende Bärbel Kofler (SPD), sie verurteile die Attacken der Hamas „in aller Schärfe“. Sie sagte: „Israel hat das völkerrechtlich verbriefte Recht, sich und seine Bürgerinnen und Bürger gegen diesen barbarischen Angriff zu verteidigen und die Sicherheit in und für Israel wiederherzustellen.“ Den Äußerungen stimmte sie „ausdrücklich“ nicht zu. Sie seien weder mit ihr noch mit der Parlamentsgruppe abgesprochen gewesen.

Andere Abgeordnete zogen bereits Konsequenzen. Der CDU-Abgeordnete Michael Brand erklärte umgehend seinen Rücktritt vom Vorstand und aus der Parlamentsgruppe „aus Protest gegen eine zynische, einseitige und die Wahrheit auf den Kopf stellende Haltung der Organisation Right Livelihood“. Die Verbreitung der Propaganda der Hamas sei „unentschuldbar“. Er forderte die Verantwortlichen von „Right Livelihood“ auf, Konsequenzen zu ziehen, „um großen Schaden“ für die Glaubwürdigkeit der Organisation abzuwenden. Wer sich „nicht eindeutig gegen Propaganda aus Lüge“ stelle, „der handelt nicht righteous, sondern blind gegenüber Terror und Eskalation“. „Dafür gebe ich meinen Namen nicht her“, sagte Brand.

Sabine Grützmacher, Parlamentarierin der Grünen, sagte dem Tagesspiegel, sie erwarte von der Stiftung, die Pressemitteilung zurückzuziehen. „Meine Mitgliedschaft in der Parlamentsgruppe werde ich vorläufig ruhen lassen und behalte mir vor, meine Mitgliedschaft zu beenden“, sagte sie.

Der FDP-Außenpolitiker Ulrich Lechte bezeichnete die Stellungnahme als „vollkommen indiskutabel“. Er sagte: „Die einseitige Kritik der Right Livelihood Stiftung an Israel untergräbt den Fakt, dass die Terrororganisation Hamas nicht an politischen Lösungen interessiert und dessen Hass gegen Israel die einzige Daseinsberechtigung ist.“ Er warf der Stiftung vor, sich über solche Formulierungen mit der „Hamas gemein“ zu machen und „ganz klar“ antisemitische Vorurteile zu bedienen. „Über mögliche Konsequenzen werden wir auch in der Parlamentsgruppe offen und ehrlich diskutieren müssen“, sagte er.