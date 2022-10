Nahe der Nord-Stream-Pipelines Kurzzeitiger Stromausfall auf dänischer Ostseeinsel Bornholm

Die gesamte dänische Insel Bornholm war am Montagmorgen seit etwa 8 Uhr ohne Strom, wie mehrere schwedische und dänische Medien berichten. Bestätigt wurde der Ausfall unter anderem vom örtlichen Bornholmer Energieversorger Trefor El-net Øst.

Gegen 9:30 Uhr konnte die Stromversorgung in Teilen der Insel dank lokaler Stromversorgung wiederhergestellt werden, wie der schwedische Fernsehsender SVT berichtet.

Grund für den Ausfall war eine Störung im Verbindungskabel zwischen der Insel und dem Festland. Energinet, der Eigentümer des Unterseekabels, berichtet der dänischen Tageszeitung Politiken, dass das Kabel gebrochen sei und daran gearbeitet wird, den Fehler zu finden. Die Ursache der Störung sei noch unbekannt.

Bornholm war zuletzt wegen der Unterwasser-Lecks an den Nord-Stream-Pipelines in den internationalen Fokus gerückt. Ende September wurden zahlreise Lecks in den Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 rund um die Insel Bornholm entdeckt. Es wird allgemein vermutet, dass es sich um Sabotage handelt, doch es ist ungeklärt, wer für die Schäden verantwortlich ist. Ein Gesundheitsrisiko für die Bevölkerung bestehe nicht.

