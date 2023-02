Nato-Kommandeur Krone im Interview „Unsere hohe Einsatzbereitschaft hat einen Preis für andere Einheiten“

Herr General, Waffenlieferungen für die Ukraine beschäftigen die Republik seit bald einem Jahr, die Zahl selbst ernannter Panzerexperten ist hoch. Fühlen Sie sich schon wie ein Virologe in der Corona-Pandemie?

Eigentlich nicht. Ich reihe mich nicht unter die Experten ein, die jeden Tag Ratschläge zur Lage in der Ukraine geben. Ich habe genug mit den 5000 Mann meiner Brigade zu tun – und den knapp 11.500 in der gesamten Nato Response Force (Land).

Wäre es nicht sinnvoll, wenn hohe Offiziere der Bundeswehr, wie Sie es sind, Ihr militärisches Wissen mehr in die Debatte einbringen?

Das Interesse an der Bundeswehr ist gewachsen. In Uniform wird man kaum noch schräg angeschaut. Wir werden auf der Straße und in der Bahn positiv angesprochen. Die Bündnisverteidigung beschäftigt die Menschen mehr als die Einsätze in Afghanistan oder Mali. In vielen TV-Runden sehe ich ehemalige Generale, die Wehrbeauftragte, Vertreter des Bundeswehrverbands und Fachpolitiker aus dem Verteidigungsausschuss. Insofern ist Expertenwissen präsent – auch zu Panzern.

Darf ein General eigentlich noch selbst Panzer fahren?

Ich habe den Führerschein auf dem Marder gemacht. Heute würde ich aber einen erfahrenen Fahrer bitten, mich vorher nochmal einzuweisen. Das ist schließlich kein Arbeitsgerät wie jedes andere, sondern eine besondere Verantwortung, weil so ein Panzer viel Kraft hat und einiges kaputtmachen kann.

Brigadegeneral Alexander Krone Der 52-Jährige hat 1990 seinen Dienst angetreten, bei den Panzergrenadieren. Er absolvierte Einsätze im Kosovo und arbeitete auch im Verteidigungsministerium. Seit 2020 ist Krone Kommandeur der Panzergrenadierbrigade 37 „Freistaat Sachsen" in Frankenberg.

Vergangenes Jahr wurde ihm bis 2024 zudem das Kommando über die Landstreitkräfte der Nato Response Force (NRF) übertragen. Zusammen mit den Einheiten der Marine und Luftwaffe umfasst diese etwa 40.000 Soldatinnen und Soldaten aus verschiedenen Ländern der Allianz.

Teil der schnellen Eingreiftruppe ist die „Nato-Speerspitze", die in wenigen Tagen abmarschbereit sein muss. Deutschland ist 2023 Führungsnation dieser Very High Readiness Joint Task Force (VJTF).

Der Spritverbrauch soll im Einsatz 400 Liter auf 100 Kilometer betragen ...

Da geht schon was. Aber es kommt natürlich darauf an, ob man steht und beobachtet oder sich durch schweres Gelände bewegt.

Wo wäre im Fall des Falles Ihr Arbeitsplatz? Kommandieren Sie die Nato-Reaktionskräfte von einem Führungspanzer aus oder im Hintergrund?

Ich habe im Ernstfall ein rollendes Büro in einem Radpanzer, einem Boxer. Da sind hinten elektronische Arbeitsplätze drin mit unterschiedlichen Kommunikationsmöglichkeiten.

Es gibt viele Möglichkeiten zu führen – von einem einzelnen beweglichen Führungsfahrzeug weit vorne bis zum Brigadehauptquartier weiter hinten.

Sie sagen, die Bürger interessieren sich wieder mehr für die Streitkräfte und die Landesverteidigung. Seit wann?

Das war schon nach Russlands Annexion der Krim 2014 spürbar, hat sich aber mit dem umfassenden Angriffskrieg gegen die Ukraine vor einem Jahr noch einmal massiv verstärkt.

Das Gefühl der Bedrohung durch Russland wurde der Bundeswehr im Baltikum schon früh bewusst, vielen in Deutschland erst am 24. Februar 2022. Brigadegeneral Alexander Krone

Viele sagen, Deutschland sei mit diesem Umdenken spät dran. Unsere östlichen Nachbarn haben schon lange vor Russland gewarnt.

Das stimmt. Das Gefühl der Bedrohung war in Estland, Lettland, Litauen und Polen schon seit Langem unmittelbar. Weil diese Länder einfach näher dran sind. Vielen in der Bundeswehr ist das während unserer Einsätze im Baltikum ebenfalls bewusst geworden – vielen in Deutschland erst mit dem russischen Angriff am 24. Februar vergangenen Jahres.

Was hat sich jenseits der Wahrnehmung für die Bundeswehr verändert?

Unser Schwerpunkt hat sich völlig verschoben – weg von den Stabilisierungseinsätzen außerhalb des Bündnisgebietes zurück zu dessen Verteidigung. Wir üben wieder, wie man mit amphibischem Gerät Gewässer überquert, wenn die Brücken kaputt sind. Das haben Einheiten, die aus dem Kosovo kamen und sich auf Afghanistan vorbereiteten, nicht gemacht.

Sind wir für diese Bedrohung gewappnet? Als Reaktion auf die Annexion der Krim verkürzte die Nato die Alarmierungszeit Ihrer Response Force von 45 auf 30 Tage, was angesichts des Tempos, mit dem 2014 die Halbinsel besetzt und 2022 auf Kiew vorgerückt wurde, nicht so schnell erscheint.

Die Nato hält drei Landbrigaden vor für eine abgestufte Reaktion – eine mit einer Reaktionszeit von 45 Tagen, eine mit 30 Tagen, eine mit unter einer Woche. Es gibt drei Führungsnationen, jedes Jahr scheidet eine aus und kommt eine neue hinzu. Deutschland ist in den drei Jahren 2022 bis 2024 dabei und übernimmt gerade die Aufgabe mit der kürzesten Reaktionszeit.

Neben dieser klassischen Reserve gibt es Luft- und Seestreitkräfte, die noch schneller reagieren können, bis die Landeinheiten da sind. Ohnehin vor Ort ist im Bündnisfall die Armee des angegriffenen Landes und womöglich dazu ausländische Einheiten zum Schutz der Ostflanke. Wir haben eine saubere Vorplanung mit unzähligen Varianten, je nach Situation.

General Alexander Krone präsentiert sein aktuelles Abzeichen, welches das sächsische Wappen und das Logo der Nato kombiniert. © Michael Hübner für den Tagesspiegel

Wie bereiten Sie sich auf diesen Ernstfall vor, der hoffentlich nie eintritt?

Wir spielen in unseren Übungen verschiedenste Möglichkeiten durch, vergangenes Jahr haben wir dafür in der Lüneburger Heide fast die gesamte Response Force versammelt – von meinen 11.500 Soldatinnen und Soldaten konnten nahezu alle auch multinational zusammen üben.

Wir werden die bisherige Philosophie komplett durchbrechen müssen, dass immer nur kleine Teile der Truppe in erhöhter Bereitschaft sind. Brigadegeneral Alexander Krone

Damals waren die Puma-Schützenpanzer noch dabei, dann fielen sie aus. Sind Sie trotzdem voll einsatzbereit?

Ja. Wir können auch mit den Marder-Kompanien in Kombination mit den Leopard-2-Kompanien voll erfüllen, was die Nato von uns erwartet. Wir können den Ausfall gut kompensieren. Aber natürlich freue ich mich über jede Puma-Kompanie, die in den nächsten Monaten sagt: Wir sind wieder da und einsatzbereit!



Bis dahin müssen Sie sich behelfen und das für den Nato-Bereitschaftsdienst so wichtige Gerät von anderen Truppenteilen borgen?

Unsere hohe Einsatzbereitschaft hat einen Preis für andere Einheiten. Wir wollen zurück zur Vollausstattung der Bundeswehr – bis es so weit ist, müssen wir für bestimmte Aufträge Material und Gerät von anderen Einheiten anteilig ausleihen.

Wenn sich die Bundeswehr schon schwertut, die jetzigen Nato-Aufträge zu erfüllen, wie schwer wird es dann erst mit den neuen? Das Bündnis hat beschlossen, die Zahl schnell einsetzbarer Kräfte zu versiebenfachen.

Meine Brigade wird danach direkt einen Beitrag zur Division 2025 leisten. Da ist der jetzige Auftrag natürlich von Vorteil, weil wir bei der Ausstattung jetzt eine gute Startaufstellung haben.

Aber das ist eine große Herausforderung, keine Frage: Die hohe Einsatzbereitschaft, die wir jetzt für die Nato-Speerspitze ermöglichen, wird auf weitere Teile der Truppe ausgedehnt werden müssen. Wir werden die bisherige Philosophie komplett durchbrechen müssen, dass immer nur kleine Teile der Truppe in erhöhter Bereitschaft sind. Dies wird jetzt in der Breite erforderlich sein.

