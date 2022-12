Neue Angriffswelle gegen Infrastruktur Luftalarm in vielen Teilen der Ukraine

Russland hat am Montag mit einer neuen Welle von Raketenangriffen auf die Infrastruktur des Nachbarlands Ukraine begonnen. In der südukrainischen Hafenstadt Odessa brach nach örtlichen Berichten aufgrund von Stromausfällen die Wasserversorgung zusammen. Blackouts und damit verbundene Ausfälle der Fernheizung und der Wasserversorgung gab es nach offiziellen Angaben auch in der Industriestadt Krywyj Rih im Südosten.

40 Prozent der Region Kiew sind ohne Strom, wie die Verwaltung mitteilt. Es gebe keine „kritischen Konsequenzen“ der Angriffe. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärt, der ukrainischen Flugabwehr sei es gelungen mehr als 30 russische Raketen vom Himmel zu holen. Es liefen bereits Arbeiten, um die Stromversorgung wiederherzustellen.

In vielen Teilen der Ukraine gab es Luftalarm. Sirenen heulten, teilen örtliche Behörden mit. Die Menschen seien dringend aufgerufen, Schutz zu suchen. „Ignorieren Sie den Alarm nicht, wir werden zurückschlagen“, schreibt der Chef des ukrainischen Präsidentenbüros, Andrij Jermak, auf Twitter.

Der US-Sender CNN berichtet, dass laut ukrainischen Beamten russische Streitkräfte einen neuen Satz Raketen auf die Ukraine abgefeuert haben.

„Wir sehen, dass strategische Bomber gestartet sind und die erste Raketenwelle bereits abgefeuert wurde“, wird Yurii Ihnat zitiert, Sprecher der ukrainischen Luftwaffe. Es könne mehrere Angriffswellen geben.

Der politische Berater und Autor der Zeitung Kyiv Post schreibt in den sozialen Medien: „13 feindliche Flugzeuge haben jeweils 8 Raketen abgefeuert, die Gesamtzahl beträgt 104. Außerdem wurden ‘Kalibr’-Raketenträger ins Meer geschossen, eine Salve von 16 Raketen ist möglich. Raketen können gegen 13:30 Uhr einschlagen.“

Laut dem „Kyiv Independent“ gibt es Berichte über Explosionen in den fünf Oblasten Charkiw, Donezk, Dnjepropetrowsk, Saporischschja und Poltawa. (dpa/Tsp/Reuters)

