Neue Grünen-Mitglieder berichten „In meinem Bekanntenkreis habe ich nicht allen erzählt, dass ich eingetreten bin“

Emily Büning sieht sich und den Kurs der Grünen-Spitze bestätigt. „Das gibt uns enormen Rückenwind und bestärkt uns, weiter auszugreifen“, teilte die politische Bundesgeschäftsführerin der Grünen angesichts der Mitgliederentwicklung in ihrer Partei Anfang März mit.

Tatsächlich verdeckt eine Eintrittswelle im Januar und Februar, dass die Grünen 2023 erstmals seit Jahren wieder Mitglieder verloren haben. Doch durch ein Rekordwachstum von mehr als 8000 Eintritten zu Beginn des Jahres stehen die Grünen nun erstmals in ihrer Geschichte bei mehr als 130.000 Mitgliedern.

Die Grünen-Spitze sieht als Grund für die Eintrittswelle vor allem die Demokratie-Proteste der vergangenen Wochen. „Unsere Türen stehen allen Menschen offen, die gemeinsam ein freiheitlich-demokratisches und modernes Land gestalten wollen“, sagte Büning. Doch was sagen die Neumitglieder? Wir haben mit drei von ihnen gesprochen.

Cornelia Förster (45) Mitarbeiterin Projektmanagement aus Jena

Cornelia Förster fordert mehr Verzicht. © privat

„Bevor ich im Februar bei den Grünen eingetreten bin, hat sich meine politische Erfahrung auf die Arbeit im Förderverein der Kita und Schule meiner beiden Söhne beschränkt. Weil mich das Thema Verkehrssicherheit auf Schulwegen umgetrieben hat, bin ich zudem parteilos im Ortsteilrat aktiv gewesen. Als ich Anfang des Jahres von der Grünen-Kandidatin für die Oberbürgermeister-Wahl angesprochen wurde, ob ich nicht für das Ehrenamt der Ortsteilbürgermeisterin in Jena-Zentrum kandidieren möchte, bin ich auch der Partei beigetreten.

Mein Herz hat schon immer grün geschlagen, der Schutz unserer Umwelt ist mir sehr wichtig. Ich denke, wir müssen uns dafür noch mehr anpassen, etwa wie wir uns bewegen oder was wir essen. Ohne Verzicht wird es nicht gehen. Mit meinem Eintritt bei den Grünen will ich aber vor allem ein Zeichen für die Demokratie setzen. Ich bin noch in der DDR sozialisiert worden und weiß, dass die Demokratie nicht selbstverständlich ist. Wir müssen für Offenheit und Freiheit kämpfen. Das ist eine Aufgabe für uns alle.

Viele Menschen fühlen sich gerade von den Grünen gegängelt. Cornelia Förster ist seit dem 1. Februar Mitglied der Grünen.

Ich fürchte mich vor der gesellschaftlichen Stimmung in unserem Land und dem Erstarken der AfD. Es macht mir Angst, dass demokratische Parteien nicht mehr zu Versammlungen zusammenkommen können, sondern bedroht und beleidigt werden. Ich merke das auch in meinem privaten Umfeld. In meinem Bekanntenkreis habe ich nicht allen erzählt, dass ich bei den Grünen eingetreten bin. Politische Diskussionen sind wichtig, aber leider bringen sie häufig nichts mehr. Viele Menschen fühlen sich gerade von den Grünen gegängelt. Ich denke, sie fühlen sich überfordert mit den vielen Krisen. Doch genau deshalb sind die Veränderungen, wie wir Grüne sie vorschlagen, notwendig.“

Louis Grotz, 19 Jahre, Student der Sozialwissenschaften an der Humboldt Universität in Berlin

Louis Grotz will die AfD bekämpfen. © privat

„Drei Tage nach der Correctiv-Enthüllung bin ich bei den Grünen eingetreten. Davor habe ich lange überlegt, ob ich mich überhaupt in einer Partei engagieren soll oder lieber zivilgesellschaftlich bleibe. Inzwischen ist aber klar, dass die AfD eine radikal andere Gesellschaft möchte und systematisch gegen Minderheiten hetzt. Von den jüngsten Recherchen bin ich erschüttert, denn sie richten sich gegen viele meiner Freunde mit Migrationsgeschichte. Sie deportieren zu wollen, erinnert mich an die dunkelsten Stunden meines Geschichtsunterrichts.

Ich werde in diesem Jahr Vater und möchte, dass mein Kind in einer weltoffenen Gesellschaft aufwachsen kann. Jan G.

Der Kampf gegen die AfD muss konstruktiv und kontinuierlich geschehen, deswegen bin ich jetzt bei den Grünen eingetreten. Ich stimme zwar nicht mit allem überein, was die Partei in der Bundesregierung mitbeschließt. Ich erhoffe mir von meinem Eintritt aber, dass ich Teil eines Anschubs sein kann, damit die Grünen wieder stärker ihre Ideen in der Umwelt-, Verkehrs- und Migrationspolitik umsetzen können.“

Jan G., 29 Jahre, Unternehmensberater aus Essen

„Die Radikalisierung der AfD und die gesellschaftliche Lage haben mich dazu bewogen, einer Partei beizutreten. Früher war ich Mitglied der Grünen Jugend, in den vergangenen Jahren aber nirgends mehr aktiv. Ich will es nicht passiv über mich ergehen lassen, wenn Rechtsextreme die Demokratie angreifen. Ich habe Angst, dass sich dieses Land zum Schlechten verändert.

Ich werde in diesem Jahr Vater und möchte, dass mein Kind in einer weltoffenen Gesellschaft aufwachsen kann. In meinem Umfeld begrüßen viele meinen Schritt. Ich höre oft, dass sie selbst nicht genug Zeit haben. Ich selbst werde mich jetzt erst einmal nicht so viel engagieren können, aber auch mit meinem finanziellen Beitrag kann ich ein Zeichen setzen.“